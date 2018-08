- ¿Ya es un hecho que el Frente Renovador participa del peronismo federal?



- Mantenemos la identidad, pero estamos participando en esta construcción.



- ¿Coincide con Pichetto que no hay margen de unidad con Unidad Ciudadana y la expresidente?



- Coincidimos. Porque cuando nosotros advertimos cuáles son sus posiciones y sus socios políticos, no estamos compartiendo la estrategia. Ella tiene una estrategia electoral muy personal, que forma parte del caudal de votos que ella tiene. Es muy difícil pensar en otra cosa cuando es tan personalista la construcción política. Ellos -el kirchnerismo- utilizan el PJ como herramienta electoral, que es lo que ha sucedido en la última elección. No les convino la interna que proponía Randazzo y agarraron el partido Unidad Ciudadana y con el caudal de votos de Cristina Kirchner se presentaron al proceso electoral.



- ¿Cómo afecta al peronismo el escándalo de corrupción de los cuadernos del chofer de Baratta?



- Al kirchnerismo por supuesto que lo afecta. Nosotros vemos con muy buenos ojos que se vayan resolviendo los temas de corrupción del país y que se resuelvan como ayer (por el miércoles) donde uno encuentra que los jueces y fiscales ya están convocando a la otra parte de la mesa. Porque la corrupción es una mesa que tiene dos actores y los dos actúan de forma corrupta para beneficio propio. Los empresarios no dan una coima si no es por un beneficio frente a una acción del Estado. Entonces, que se vayan resolviendo estos temas, bienvenido sea.



- ¿Massa puede ser candidato a presidente?



- Sí. Si hay algo hay en este grupo que se está conformando mirando hacia el futuro y teniendo presente los problemas de hoy es dirigentes con probada capacidad.



- ¿Van a aprobar el presupuesto que presente el Gobierno nacional?



- No es taxativa la respuesta. Vamos a ser custodio de los intereses de las provincias y de los ciudadanos. Cuidaremos los intereses de las provincias. No tenemos voluntad de dejar al Gobierno sin presupuesto. Ahora, el Gobierno debe tener la voluntad de darle a la Argentina un presupuesto que responda a las necesidades de la gente y de quienes gobiernan las provincias. Tiene que ser federal. No podemos seguir con un presupuesto tan centralista como el que tenemos.