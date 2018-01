Otros tiempos. Uñac, Frigerio y De Luca

Los firmes cuestionamientos del gobernador Uñac a la falta de envío de fondos a la Provincia por parte de Nación no cayó en saco roto e incluso elevó la vara cuando puso en duda que Nación tenga el dinero para enviar. Quien salió a responderle es el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca.

El funcionario nacional, número 2 del área que lidera Rogelio Frigerio, dijo que “Uñac está más pendiente de Gioja y el PJ que de los sanjuaninos”. Y no se quedó ahí, ya que agregó "entendiendo que su reclamo obedece más a un interés político partidario que a lo que se refiere en sus dichos".

La Provincia, en la voz del propio Uñac o del ministro de Hacienda Roberto Gattoni, viene explicando que el gobierno macrista no está cumpliendo con el desembolso de fondos y que eso genera algunos desajustes en las arcas provinciales que deben asumir gastos que corresponden a nación.

No es nuevo el tironeo por plata (fue uno de los temas de la última campaña), pero el pasado 19 de enero, en declaraciones a DIARIO DE CUYO, el Gobernador fue un poco más allá al afirmar que "no sé si me han castigado, peor sería que no envíen fondos porque no hay", planteando la duda sobre cómo está administrando Macri y su gente la plata.

¿Cuánta es la plata en danza? 1.100 millones de pesos es el monto aproximado de la deuda que la Nación tiene con la provincia con respecto a obras viales. Además, están afinando los números por viviendas. El tema de las casas es uno de los que más preocupa, porque la gestión uñaquista tiene entre ceja y ceja la idea de zanjar el déficit habitacional.