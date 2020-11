El ministro de la Corte de Justicia Guillermo De Sanctis habló con DIARIO DE CUYO y reconoció que cuando observó con sus cuatro colegas el video institucional por el día del empleado judicial comentó que "me sentí ausente". Pero relató que la presidente Adriana García Nieto le indicó que salía en una de las imágenes, por lo que destacó que pidió disculpas. Su versión difiere con la que había dado a conocer este medio, dado que fuentes judiciales aseguraron y confirmaron que el cortista tuvo tensos cruces con la titular del máximo tribunal y con sus pares, dado que se habría sentido ninguneado por su escasa aparición. Él lo negó, aunque admitió que "me molestó que entre mis pares se filtrara un audio privado", en referencia al comentario sobre el video. No obstante, dijo que "eso ya está hablado en el ámbito que corresponde".

Las fuentes le habían ratificado a este medio que, además, De Sanctis tuvo una fuerte discusión con el fiscal General, Eduardo Quattropani, la cual se originó un día después, que tuvo al video como punto de partida y que escaló hacia otros temas, al punto de que afirman que el vínculo quedó roto. En ese punto, el ministro dijo que no hubo tal disputa verbal y que el jefe de los fiscales "no es mi enemigo", además de manifestar que "nunca he sido de cerrar puertas y darle sentido de definitividad a una controversia".

El video que hizo la Corte fue para saludar en su día (el 16 de este mes) a los empleados judiciales. Entre las imágenes aparecen trabajadores, funcionarios judiciales, jueces, los cortistas y el fiscal General, aunque las fuentes habían remarcado que De Sanctis lanzó cuestionamientos contra la presidente (y que también la ligaron sus pares) porque consideró que no se lo reconocía, debido a su escasa participación en las imágenes. Así, no privó de exponer su malestar en un grupo de Whatsapp que poseen los miembros del máximo tribunal.

El ministro sólo reconoció que el video institucional primero "se compartió en un ámbito privado que tenemos, íntimo, de confianza". En ese marco dijo que hizo el comentario, en el que señaló que se sintió "ausente" en las imágenes, pero que, cuando le dijeron que aparecía, pidió disculpas. Sí dijo que le molestó la filtración del audio en el que hizo tal observación, porque "¿no puedo hablar tranquilo en un grupo de Whatsapp? No debió salir", aunque expresó que ya está hablado con el resto de los integrantes.

También trascendió que el jueves pasado se había dado otra discusión sobre quiénes iban a dar los discursos durante la inauguración del Centro de Abordaje a la Víctima de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), la cual se postergó para el miércoles. De Sanctis negó que se hubiera dado un cruce en ese sentido e indicó que los oradores serán el gobernador Sergio Uñac y la presidente García Nieto. "La Corte está en bloque", expresó, además de señalar que, como muestra de unidad, recorrió el viernes las instalaciones del Cavig con la titular del máximo tribunal y el ministro Daniel Olivares Yapur.