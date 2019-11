Cúpula. Desde hace un año que la Corte no contaba con sus cinco miembros en pleno. Durante todo 2019 trabajó con tres integrantes, junto al fiscal General, Eduardo Quattropani.





Frente a una multitud, en la que estaban presentes magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, dio un fuerte mensaje a sus dos nuevos colegas: Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria. Lo hizo en busca de que no se generen divisiones internas en el tribunal. Al primero le indicó, con cierto énfasis, que, al tratarse de un cuerpo colegiado, en las reuniones de acordada "intercambiaremos ideas" y, que si no se llega a un consenso, "vamos a darle la vuelta hasta que haya acuerdo y salga una posición" porque "es un pecado pelearse, romper e ir a posiciones extremas". Al segundo le recordó que, cuando ambos eran litigantes, "hemos llegado a acuerdos y sentencias". Además, De Sanctis tuvo palabras de agradecimiento para Humberto Medina Palá, quien a partir del viernes, dejará su puesto en la Corte para acogerse al beneficio de la jubilación.



Las palabras del presidente de la Corte no son menores, al punto que representan una bajada de línea para los flamantes ministros que desde ayer son parte del máximo tribunal. Incluso, ocurrió antes de que De Sanctis se tome licencia por salud, ya que mañana se someterá a una operación quirúrgica que, en principio, lo apartará de las funciones hasta febrero. Así, y dado que Medina Palá dejará su cargo esta semana, desde diciembre la Corte estará presidida por Adriana García Nieto, quien estará acompañada sólo por Olivares Yapur y Victoria.



No es la primera vez que De Sanctis, en su rol de presidente, da un claro mensaje a sus pares y a miembros del Poder Judicial. Lo hizo en marzo en el acto de apertura del año judicial, en el que presentó el programa Justicia en Cambio. En esa oportunidad, ante jueces, fiscales, defensores y secretarios, señaló que "hay que ponerse la camiseta del Poder Judicial" y aclaró que iba a haber exigencias de cara a tener "un mejor servicio de justicia".



En este caso, todo indica que apuntó a reducir las diferencias que puedan surgir en la vida interna de la Corte, que quedan plasmadas en las acordadas, las resoluciones en las que cada miembro expresa una postura en temas de carácter institucional, que repercute en todo el sistema judicial, como las sanciones a magistrados, disposiciones de funcionamiento de los distintos órganos y nuevas medidas para ese poder del Estado. E inclusive, en las sentencias judiciales y fallos plenarios.



En su discurso, el titular de la Corte destacó la trayectoria profesional tanto de Olivares Yapur como de Victoria y dijo que ambos "son hombres de bien" y que están capacitados para integrar el máximo órgano de justicia. En ese marco, al primero le dijo lo inconveniente de "pelearse" porque "nos está mirando la sociedad y no les podemos fallar. Y tampoco a los 1.500 empleados que tenemos en el Poder Judicial". Frente a los presentes, De Sanctis destacó que el ahora excamarista civil "conoce el Poder Judicial desde adentro y también desde afuera, porque nunca ha dejado de bregar por el litigante y, por ende, por el justiciable". Además, le ofreció apoyo al manifestar que "sepa que puede contar con esta Corte, con este presidente, con los ministros preexistentes a su designación y con el personal auxiliar, colaboradores y de apoyo, que nos asisten todos los días".



En el caso de Victoria, De Sanctis recordó que siempre han tenido diálogo y como abogados, alguna vez "hemos litigado como contrapartes. Ahí hemos llegado a acuerdos, a sentencias y todo ha sido con la mayor hidalguía".