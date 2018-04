Puja. El intendente Franco Aranda no ocultó sus aspiraciones de competir para repetir en la conducción de la comuna. Por el lado de Cambiemos suena como candidato Rodolfo Colombo, líder del partido Actuar, con base en Capital.

En el municipio de Capital, que conduce Franco Aranda, consideran que les resultaría "conveniente" si se produce el adelanto de las elecciones provinciales de las nacionales, lo que arrastrará a las comunas. ¿El motivo? Como la discusión electoral estará centrada en lo local, el jefe departamental podrá mostrar su gestión y beneficiarse con el efecto arrastre de una casi segura candidatura de Sergio Uñac para continuar en la Gobernación, debido a los altos niveles de aceptación que tiene. Por el contrario, evitaría la inyección que puede darle la posible postulación a la reelección del presidente Mauricio Macri al candidato sanjuanino de Cambiemos en el principal distrito provincial, en el que el expresidente de Boca ha cosechado triunfos en dos ocasiones. Es decir, al no estar la figura del jefe de Estado nacional en la boleta, se neutralizaría el empuje (poco o mucho) que puede brindarle a su aliado.



En el entorno de Aranda aseguran que el jefe comunal no influirá en la decisión que tome el Gobernador, pero reconocieron que sería positivo si se desdoblaran los comicios. Si bien hay confianza en los números que pueda tener el intendente, que no ocultó sus aspiraciones reeleccionistas, en el equipo oficialista lo ven como un punto más a favor. Es que en la mira está la competencia y una victoria con un margen que permita, además, asegurar una cantidad de concejales suficiente para lograr la mayoría y no depender de otros para sacar ordenanzas clave. En el Concejo Deliberante, el oficialismo hoy lo tiene complicado.



Capital fue el único departamento de San Juan en el que Macri ganó en la general de 2015, en la que se puso en juego el sillón presidencial. El hoy presidente le sacó seis puntos al candidato peronista Daniel Scioli. Y en las legislativas del año pasado, los candidatos de Cambiemos se impusieron sobre los del frente de Uñac sólo en tierras capitalinas. En las PASO la diferencia fue de unos 12 puntos tanto en la categoría de senadores y diputados nacionales, mientras que la distancia en la general se redujo a unos nueve en ambos rubros.



Si se adelanta el comicio al primer semestre de 2019, la gestión de Aranda podría eludir un eventual arrastre hacia el frente macrista local, cuyas principales figuras tienen base en el distrito. Son los casos del senador Roberto Basualdo; el titular de la Anses, Rodolfo Colombo, con su partido municipal Actuar; el diputado nacional Eduardo Cáceres, excandidato a intendente; y el bloquista Enrique Conti, exjefe comunal.



Así, Aranda podrá exhibir sus logros de gestión, las obras públicas que financia la administración uñaquista y, en contrapartida, aprovechar la fuerza que derrame el apoyo del Gobernador.



Por otro lado, si se desdoblasen los comicios, se verá si el apoyo del macrismo nacional, en materia de recursos, será el mismo hacia sus candidatos en una elección provincial y en los municipios. En cambio, no es lo mismo el respaldo económico en una contienda en la que estén pegados todos los comicios, donde la administración central puede sumar votos para los cargos nacionales. No obstante, el proyecto de ley de financiamiento de campañas electorales pone límites al aporte de los recursos.



El Ejecutivo había enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el Código Electoral, el cual se terminó aprobando el jueves. Con la iniciativa, se modificaron los plazos para que las elecciones provinciales estén lo más despegadas posibles de las nacionales y no se superpongan. De esa forma, si Uñac lo decide, puede convocar a ir a las urnas para cargos locales en el primer semestre de 2019 (ver recuadro).



>> Plazos del llamado a elecciones

Tal cual había adelantado este medio, la reforma al Código Electoral consistió en estirar el plazo máximo de realización de las elecciones locales, de 120 a 200 días antes de la finalización de los mandatos de las autoridades. En la práctica, se abre la puerta para que el Gobierno pueda llevar a cabo los comicios en el primer semestre de 2019 y así despegarlos totalmente de la disputa nacional de agosto y octubre.



La otra modificación que encaró el oficialismo fue achicar la distancia entre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la general provincial, de cuatro a dos meses. El apuro de presentar y sancionar la iniciativa en un solo día se debió a que el oficialismo tenía enfrente una ley que marcaba un límite de tiempo para hacer retoques al sistema que regula las elecciones, cuyo plazo se venció ayer.



De todas formas, Uñac viene manifestando que aún no está tomada la decisión de adelantar los comicios.