Ya sea por conflictos internos en el Concejo Deliberante, para oxigenar el funcionamiento del equipo legislativo o por recambios obligados por la legislación, al menos ocho intendentes que irán por su segundo mandato cambiarán concejales, lo que se verá reflejado en el armado de las listas. Se trata de los jefes comunales justicialistas de Chimbas, Fabián Gramajo; de Capital, Franco Aranda; de Sarmiento, Mario Martín; de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano; de Jáchal, Miguel Vega, y de Calingasta, Jorge Castañeda, más un socio del oficialismo, como Cristian Andino, de San Martín, y el basualdista Fabián Martín, de Rivadavia.



Los caciques departamentales son los responsables del armado del listado de los postulantes al Concejo, por lo que se trata de mujeres y hombres de confianza alineados al proyecto. En el caso de ser electos, son los responsables de defender y transformar en ordenanzas los proyectos impulsados desde la Intendencia. Cualquier cortocircuito entre el jefe comunal y sus ediles en un cuerpo deliberativo parejo suele traerle dolores de cabeza al líder municipal. Fue el caso del chimbero Gramajo, quien en 2011 conquistó seis de las diez bancas de concejales en juego. Pero con el correr de la gestión, tres de sus representantes pegaron el portazo y en la última sesión del año pasado, junto a algunos opositores, trabaron la aprobación del presupuesto (Ver recuadro). Fuentes comunales aseguraron que ninguno de ese tridente seguirá bajo el ala oficial y que se analizará la situación de los tres que quedan: Ariel Rivero, María Arredondo y Franco Félix.



El otro que tuvo chispazos con un concejal aliado fue el sanmartiniano Andino. La disputa fue con el peronista Marcelo Vera, quien en 2016 se salió del libreto y acompañó un reclamo de aumento salarial de la oposición. Desde entonces, la relación con el intendente no fue la misma y las fuentes manifestaron que otra figura ocupará el lugar en la lista.



En Capital, los ediles Gabriel Castro y Daniel Alamos no pueden ir por otro mandato por disposición de la Carta Orgánica, debido a que van por su segundo período, por lo que Aranda deberá meter mano para una renovación natural. Los que vienen de la primera gestión son Juan Pablo Dara, Oscar Vargas y Javier García y se verá si continúan, al igual que si el bloquismo consigue algún lugar expectante. En 2011, el partido de la estrella había apoyado en la interna a Dante Elizondo, quien fue rival del actual jefe comunal.



Por el lado de Sarmiento, fuentes cercanas al intendente destacaron que está conforme con la actuación de los cuatro concejales de su espacio, aunque habrá cambio de figuras, pero que los que sean reemplazados serán contenidos en el proyecto.



El veinticinqueño Quiroga Moyano también renovará los alfiles que irán en la lista de concejales para abrirles la puerta a otros dirigentes, resaltaron las fuentes, a la vez que agregaron que los que salgan serán tenidos en cuenta en el equipo del Ejecutivo. En cuanto a Calingasta, cerca del intendente Castañeda expresaron que analizará la situación de uno de los tres integrantes del equipo legislativo que estudia dejar el lugar por un cargo más redituable económicamente. En Jáchal, las fuentes señalaron que el jefe departamental debe revisar las aspiraciones de sus tres concejales, quienes sufrieron un duro desgaste de gestión. En Rivadavia, Martín deberá hacer un cambio obligado, ya que la titular del Concejo, Verónica Alfaro, no puede ir por un tercer mandato.

Concejo conflictivo

Uno de los intendentes que aspira a repetir mandato es Fabián Gramajo en Chimbas. En ese marco, fuentes comunales aseguraron que habrá cambios dentro de su equipo legislativo por los problemas que tuvo en el transcurso de su primera gestión, sobre todo con la aprobación del presupuesto 2019. Lo que sucedió fue que la mitad de los de su bando se le dieron vuelta. Uno de ellos fue Norberto Ruarte, quien llegó a ser presidente del Concejo Deliberante y, en su momento, mano derecha de Gramajo. Pero la pelea llegó a tal punto, que edil armó su propio bloque y denunció en el Tribunal de Cuentas que el Ejecutivo no había presentado los balances correspondientes a término. Algo similar había sucedido con César Luján y luego fue el turno de la concejal Marta Lucero. Gracias a apoyo de algunos opositores, Gramajo consiguió el OK a sus proyectos.

Más detalles

Candidatos

El 30 de enero es el plazo que tienen los partidos políticos y alianzas electorales para la presentación de candidatos. Todos ellos competirán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 31 de marzo.

El resto

Los intendentes de Caucete, 9 de Julio, Valle Fértil, Iglesia, Ullum y Zonda (que también pueden ir por la reelección) no contestaron los llamados. En Santa Lucía, Rawson, Pocito, Albardón y Angaco habrá gobiernos nuevos.