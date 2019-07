Después del rector, son los cargos ejecutivos de mayor importancia en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Se trata de los decanos, quienes dirigen las facultades y, además, tienen asegurados lugares en el Consejo Superior. En las elecciones del año que viene se pondrán en juego dichos puestos y hoy se presenta un escenario diverso. De las tres autoridades que pueden ser reelectas, sólo una buscará repetir mandato: Raúl García, en Ciencias Sociales. En cambio, Tadeo Berenguer le dejará la postulación en Ingeniería al vice Mario Fernández mientras que Rodolfo Bloch aseguró que jugará por el Rectorado, pero para Exactas todavía no hay una figura consolidada. Entre los que no pueden continuar en sus decanatos están Rosa Garbarino, en Filosofía, cuya agrupación definió que la vice Miryam Arrabal sea la candidata, y Roberto Gómez, en Arquitectura, en cuyo sector aún no hay una decisión tomada sobre el aspirante a la sucesión (ver infografía).

Por otro lado, si la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación le da el OK a la reforma del estatuto antes de que se dispare el calendario electoral, también entrará a jugar la Escuela de Ciencias de la Salud, una unidad académica de, si se quiere, menor rango que una facultad. Pero en la que los distintos estamentos deberán elegir a sus autoridades. El Consejo Superior designó a Ana Naranjo como directora normalizadora y la médica dijo que le gustaría participar en el comicio para resultar electa.

Si bien las elecciones se realizarán en junio, en algunas unidades académicas de la UNSJ ya hay definiciones de las principales figuras al menos, teniendo en cuenta que aún no se han pronunciado de espacios rivales. En la Facultad de Sociales, García confirmó que peleará por la reelección. Fuentes universitarias manifestaron que tendrá un contrincante y el que suena es Marcelo Lucero, director del Departamento de Trabajo Social.

Por el lado de Ingeniería, Berenguer puede competir por otro período, pero aseguró que le dejará la candidatura al vice Fernández. Según explicó, es partidario de un solo mandato y no se muestra a favor de las reelecciones. Además, resaltó que ya había un acuerdo para que el número dos en la facultad tomara la posta y lo que está haciendo es "cumplir con la palabra empeñada". Berenguer reconoció que no tiene aspiraciones para el Rectorado, aunque sí lo han tentado de tres espacios para que compita como vicerrector, algo que indicó que "está evaluando".

En Exactas, Bloch está transitando por su primera gestión y se encuentra habilitado para tratar de repetir, pero resaltó que su horizonte es el máximo sillón de la UNSJ. En cuanto a la facultad, señaló que aún no hay definiciones sobre un postulante a sucederlo. En Filosofía, Garbarino no puede ser reelecta y también admitió que viene trabajando para llegar al Rectorado. La continuidad de su proyecto quedó en la candidatura de la vice Arrabal. Y en Arquitectura, Gómez también tiene pretensiones de ser rector, ya que no puede ir por otro período en el Decanato. Desde su agrupación tampoco han elegido a un sucesor.



> Puja por el Rectorado

Además de los decanos que tienen ganas de llegar al Rectorado, en la puja hay otras figuras. Está la vicerrectora Mónica Coca, quien se encuentra distanciada del rector Nasisi. Fuentes universitarias aseguraron que ya se lanzó Emilio Fernández, ex ministro giojista y que tiene base en Ingeniería. Otro que suena es Jorge Cocinero, secretario de Obras.

> Cargos en Salud

Si a nivel nacional se aprueba a tiempo la reforma del estatuto, los estamentos en la Escuela de Ciencias de la Salud elegirán al director y vice. Además, podrán escoger a ocho miembros del Consejo Directivo. El organigrama de conducción propuesto contempla dos Secretarías y una serie de Direcciones.