Luego de la imputación fiscal, Nasser Uzair, abogado defensor de Juan Pablo Ortega y de su esposa Belén Rodríguez, habló con este medio y le apuntó al denunciante, a quien criticó por un accionar "irregular" al señalar que tuvo "acceso a material clasificado" de la Unidad Conclusiva de Causas "que únicamente manejan funcionarios judiciales que pueden entrar al sistema con una clave". Así, sostuvo que esa situación es "un interrogante muy importante que deberá responder la Justicia o, en su caso, ordenar una investigación". Además, indicó que "se debe plantear seriamente y analizar cómo pueden suceder estas cosas". No obstante, no rebatió, por el momento, los argumentos y acusaciones esgrimidas por Fiscalía.

La embestida de Uzair ya había sido encarada por Ortega, su mujer Belén Rodríguez y la funcionaria judicial Claudia Elizondo en la audiencia de formalización que se realizó el lunes. Ahora, el profesional dio más detalles al indicar que el denunciante "dio detalles del movimiento interno de un expediente", esto es, "todos los pasos que tuvo dentro de un juzgado y eso no lo puede saber un denunciante si alguien no le proporciona los datos desde adentro". Incluso, Uzair dijo que no sólo existió información clave del sistema informático del Poder Judicial sino que también tuvo acceso "a un mail interno del Juzgado, que tampoco lo puede conocer una persona que hace una denuncia, ni un abogado que representa a alguien que realiza una denuncia. Ese mail es interno y es secreto del Juzgado".

Por otro lado, ratificó algo que expresó Rodríguez en la audiencia y que apunta contra el denunciante por presuntos malos tratos al personal de la Unidad Conclusiva. Según Uzair, "no sólo lo dice Rodríguez, también lo manifestó Elizondo. Ellas recibían un maltrato y también otros empleados del juzgado cada vez que concurría el denunciante a averiguar el movimiento de la denuncia que le fue radicada en su contra".

A su vez, al hablar sobre la imputación fiscal, el profesional dijo que, "con los indicios actuales, no hay elementos que configuren los delitos imputados".

Representación

Nasser Uzair ejerce la representación legal de Juan Pablo Ortega y su mujer Belén Rodríguez. En el caso de Claudia Elizondo, la defensa está en manos de Fernando Bonomo, mientras que Carlos Torres asumió la de la abogada Sandra Cozzi.