El jurado compuesto por profesionales definió cuál de las propuestas es la ganadora, por lo que las autoridades provinciales ya cuentan con el proyecto para construir la Nueva Central de Policía. Si bien ese paso se cumplió, hasta el momento no se ha dado a conocer porque el acto quedó postergado por las medidas sanitarias. Incluso, no descartan que el proyecto ganador se dé a conocer el lunes. Así, el secretario de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga, indicó que el objetivo es tener el proyecto ejecutivo definido para poder llamar a licitación la obra en la segunda mitad del año. Desde el jurado, indicaron que les llamó la atención la cantidad de oferentes, once en total, y que todos provengan de estudios de arquitectura locales. Además, hubo unanimidad para elegir el ganador, que se llevará un millón de pesos, así como el segundo y el tercer puesto, con 600 mil y 300 mil pesos, respectivamente.

El concurso para construir una nueva Central de Policía se inició en febrero, luego de que a fines del 2020 se definiera el lugar en el que va a estar emplazado el edificio. En un principio estaba previsto en un predio que rodea al CISEM 911, en Trinidad, pero al tener problemas para poder adquirirlo, a través de una expropiación que no se hizo, el Ejecutivo decidió dejarlo de lado y apuntó a un terreno propio a pocos metros del anterior, en la exvilla Montes Romaní. El cambio produjo un ahorro de unos 140 millones de pesos. Con el concurso lanzado, los interesados tuvieron tiempo hasta el 14 de mayo para presentar las propuestas.

Marcela León, arquitecta de la Secretaría de Seguridad y miembro del jurado, indicó que "todos los participantes tuvieron que cumplir con el programa de necesidades que presentó la Policía que contempla lo que corresponde a Jefatura, Subjefatura y las distintas direcciones como Personal, Prevención del Delito, Operaciones, Inspección y Logística y Coordinación Jurídica. Todo en un edificio de unos 12 mil metros cuadrados cubiertos y un terrenos de 16 mil metros cuadrados". En esa línea, confirmó que ninguno de los proyectos presentados quedó afuera y todos cumplieron con las bases del concurso.

Por su parte, Munisaga indicó que el proyecto a desarrollar "será la obra de seguridad más importante que se va a llevar adelante sin contar el Servicio Penitenciario de Ullum (que está en construcción)". Además, dijo que "se sigue con el esquema de un Polo de Seguridad, ya que el CISEM 911 estará cerca y se podrá concentrar todo en ese lugar". Por otro lado, el funcionario dijo que, si bien de las bases del concurso, no es obligación mantener el proyecto ganador para ejecutar la obra "la idea es seguir esa línea arquitectónica y de inmediato desarrollar el proyecto ejecutivo".

La Central de Policía requiere de un cambio, ya que desde 1956 se desempeña en un edificio escolar, sobre calle Entre Ríos, antes de Avenida Córdoba.