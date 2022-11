Marcelo Delgado había lanzado el espacio "Abrazar Rivadavia" para ir trabajando en un proyecto político dentro del Frente de Todos (FdT) y ayer confirmó en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, que "se resolvió que encabece este espacio" y que encarará "con mucho orgullo y responsabilidad" la candidatura a intendente. En ese marco, destacó que en la actual gestión de Fabián Martín, de Juntos por el Cambio (JxC), "no ha habido planificación" ante el crecimiento del departamento y que hay vecinos de zonas pegadas a Chimbas que "están olvidados" porque les "falta iluminación, seguridad y presencia de funcionarios que prometen cosas y después no cumplen". Además, dijo que a otros, como los de La Bebida, les faltan "un poco el respeto", ya que tienen "una plaza de piedra" cuando otra que está a unas cuadras "está cubierta de pasto", además de que hay calles "cubiertas de mugre".

El FdT viene viendo la posibilidad de recuperar el departamento, ya que Martín no puede repetir porque va por su segundo mandato y se abre la puerta de renovación. Con el nuevo sistema electoral, idéntico a Lemas, todos los votos de los candidatos de un mismo frente se acumulan y van a parar al que salió primero. Por eso, Delgado, quien compitió por la Intendencia en 2019, destacó que "es importante que haya mucha participación política. Francisco (Guevara) tiene que estar, pero será su decisión. Con el bloquismo compartimos muchas cosas y en otras disentimos. Aportan otras miradas. Con Walter (Vázquez) hemos trabajado juntos".

Delgado resaltó que "el plus que tenemos es el equipo, el cual tiene mucha experiencia". En ese marco, mencionó a Raúl Alonso (quien fue su rival interno en 2019 y hoy es funcionario de Desarrollo Humano) y al concejal Lucio Gutiérrez. "Creemos tener las mejores chances de ganar. Los vecinos quieren una propuesta superadora y nosotros tenemos la mejor, además de tener un plan para cada barrio y sector de Rivadavia", indicó el dirigente. Delgado cuestionó la falta de licitaciones en Rivadavia y señaló que, si llega al Gobierno, "por supuesto" que va a derogar las ordenanzas que restringen ese mecanismo de compra. También indicó que el concejal Gutiérrez "se ha cansado de pedir informes y no le han contestado nada". Asimismo, hizo hincapié en la "ética del cuidado", ya que "nadie quiere grietas y no vamos a pelear".



En JxC

El que, por ahora, pica en punta es el diputado Sergio Miodowsky. También está trabajando fuertemente su colega Nancy Picón. El que también tiene aspiraciones es Raúl Ibaceta, secretario de Obras del municipio. El sistema electoral permite que los votos de los candidatos se acumulen y vayan a para al que salió primero.