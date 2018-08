Predio. Al ser consultados por DIARIO DE CUYO, vecinos de la zona indicaron que el secadero municipal de Angaco es utilizado principalmente por la firma Don Hilario, de la familia Castro.

Una denuncia penal presentada ayer en la Justicia por un concejal angaquero, despertó una polémica en ese departamento. Para el edil opositor José Risueño, el intendente José Castro viene favoreciendo a la empresa productora de pasas Don Hilario, firma de la cual sus padres, hermanos y él son los dueños. ¿Cómo los favorecería? Permitiéndoles el uso gratuito del secadero municipal, predio que la comuna adquirió en busca de incentivar la desecación de frutas y hortalizas. Si bien las instalaciones están abiertas para todas las empresas que quieran hacer uso del terreno, según el concejal, la empresa de la familia Castro es la única que lo ha hecho hasta la fecha, permitiéndoles abaratar los costos de producción ya que el terreno del secado lo aporta el municipio y no la firma. Además, con un agravante según el edil, desde mayo el intendente Castro es parte de la firma, por lo que él es un beneficiario directo. El intendente no negó el uso del predio, se mostró molesto por la situación y apuntó a una movida política.



El predio de la polémica está ubicado sobre calle El Bosque antes de llegar a Calle Nacional y tiene una dimensión de casi 100 hectáreas. El proyecto para instalar un secadero en ese lugar comenzó en 2014 cuando el Concejo Deliberante de Angaco aprobó la adquisición en comodato de parte del inmueble con el objetivo de construir el secadero municipal. Fuentes del justicialismo angaquero indicaron en esa sesión que dos ediles se opusieron, porque entendían que un beneficiario directo sería la empresa Don Hilario que tiene sus instalaciones a metros del terreno. Según las fuentes, la mayoría de los paseros de la zona secan sus productos en la localidad de Las Lomas, en Albardón, y no en Angaco. Con mayoría de concelajes aliados la propuesta prosperó. En 2017, el municipio fue más allá y en enero dispuso la expropiación de tres predios para ampliar el proyecto.



Además de denunciar un presunto beneficio para el intendente Castro y su familia, la presentación del concejal en la fiscalía de turno cuenta con dos testimonios avalados ante un escribano. El primero asegura haber trasladado uvas al predio de la polémica y que en ese lugar fue atendido por Alejandro Castro, quien suena para suceder a su hermano en el cargo de intendente. Para el caso del segundo, se trata de un vecino del departamento, quien confirmó haber visto a empleados municipales trabajando en el predio. Los mismos contaban con una pechera de la comuna, se encontraba tendiendo hileras de uva para secar y descargando cajones de los camiones. Incluso asegura haber visto en esa situación al propio intendente, algo que Castro negó rotundamente.



Sobre la denuncia el jefe comunal opinó que "es absolutamente política y carece de sentido. La utilización del secadero no tiene el formato para poder beneficiar a nadie, menos a un ningún familiar. Es abierto y totalmente gratuito por lo que no tiene incidencia económica en las empresas y en los particulares". Además aseguró que la firma Don Hilario no es la única que utilizó el secadero. Por otro lado, Castro explicó que sus padres le cedieron derechos de la firma a él y sus hermanos en mayo "meses después de la finalización de la temporada y de la utilización del predio".



Por otro lado, el concejal Risueño, quien hizo la denuncia acompañado del abogado Marcelo Arancibia, indicó que "hay una relación grave de favoritismo entre el intendente y la firma de la que él, sus padres y hermanos son parte. La denuncia la hacemos ahora porque contamos con documentación y porque vecinos se animan a contar lo que ven".