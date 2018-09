En el Gobierno no se anduvieron con vueltas al referirse a la decisión de UDAP de adherir al paro que estableció CTERA para el jueves 13. "El maestro que no vaya a dar clases se le descontará el día", resaltó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. La medida de fuerza a la que se plegó el sindicato local está basada en reclamos de índole nacional, como mayor presupuesto para educación, la convocatoria a paritaria nacional docente y "condiciones dignas para enseñar". Visiblemente molesto, el funcionario uñaquista destacó que "resulta incompresible perder días de clases en reclamos de otras jurisdicciones, teniendo en cuenta el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por cumplir con la cláusula gatillo, que fue un acuerdo salarial casi único en el país".



Desde UDAP anunciaron ayer que el resultado del plenario extraordinario de delegados escolares decidió adherir al paro convocado por CTERA para el jueves 13, sin asistencia a los lugares de trabajo por 24 horas. Desde la confederación nacional, el reclamo al Gobierno macrista apunta además a que se garantice la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el regreso del Fondo Compensador, la defensa de la jubilación, becas para estudiantes y la defensa de la Universidad Pública. Si bien el petitorio no tiene vinculación con la realidad provincial, el gremio local, el más representativo y con mayor cantidad de afiliados en la provincia, igual se plega a las medidas. No obstante, el ministro de Hacienda resaltó que "hay otros mecanismos de adhesión, por ejemplo, que participe una delegación de la marcha, pero no cortar el día de ciclo lectivo. El Gobierno hace grandes esfuerzos, como la cláusula gatillo, y en ese marco es firme y definitiva la postura de día trabajado, día pagado".



Además, indicó que las huelgas por fuera de paritaria han sido descontadas.