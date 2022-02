"Como el paro fue declarado ilegal por la Subsecretaría de Trabajo, fue sumariado todo aquel empleado que se sumó a la medida de fuerza. Incluso, hay algunos que han sido sancionados con el descuento de días". Con esa frase, el intendente Rubén García confirmó que el descuento de la jornada laboral por la medida de fuerza de diciembre está firme y se aplicará con la liquidación del sueldo de febrero. "Si bien la medida del descuento se prorrogó para que no impacte en el sueldo de fin de año, no está en el olvido y se va a ejecutar esa sanción. Es una decisión firme", aseguró el intendente. Además, dijo que "el pueblo de Rawson no se mereció lo que le hicieron. Fue algo bastante desagradable". En esa línea expresó que hay "entre 50 y 60 personas" a las que se les aplicará una baja de tres días en el recibo de sueldo. Por otro lado, en el caso del personal contratado, que también se plegó a las acciones llevadas adelante por SUOEM, fuentes calificadas indicaron que a varios, sin precisar cifra, no se les renovó el contrato, por lo que fueron dados de baja. Por otro lado, también confirmó que se presentaron denuncias en la Justicia por presuntos hechos delictivos.