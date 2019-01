En el marco del plan de actualización y modernización del Estado, el Ministerio de Salud Pública, que conduce Alejandra Venerando, ha llevado adelante un reordenamiento interno de su organigrama en cuanto a las áreas jerárquicas. Es la primera vez que se realiza tal trabajo después de 32 años de funcionamiento de la ley que regula la estructura de la cartera sanitaria. Venerando comenzó con el área Administrativa Contable y una vez que los cambios estén aprobados por decreto del Gobernador, tendrá bajo esa secretaría 21 nuevos cargos. Desde la cartera explicaron que la mayoría de esos puestos serán cubiertos por personal que hoy está desempeñando tareas similares al cargo jerárquico y cobra con un escalafón equivalente, por lo que no representará una mayor partida presupuestaria. El reordenamiento no sólo permitirá que los empleados estatales puedan finalmente tener la posibilidad de encarar una carrera administrativa sino que también abrirá concursos para cada una de las 21 futuras áreas. El objetivo es que el proceso se realice durante este 2019, indicaron desde el Ministerio.

Los cambios dentro de la Secretaría Administrativa Financiera vienen a dar una respuesta a situaciones complejas que han surgido con el paso de los años y al crecimiento que ha tenido Salud Pública desde su creación como secretaria, en 1986. Un ejemplo de ello es que hoy, bajo la Secretaría Administrativa Financiera, que conduce Guillermo Benelbaz, existe la Dirección Administrativa Contable, que a su vez tiene un departamento contable para toda la estructura del Ministerio. Por ese departamento pasan todas las compras, del que además depende la tesorería, el personal y las liquidaciones de sueldo, además de todo el control de los centros de salud de la provincia e incluso, el contralor de los hospitales descentralizados como el Marcial Quiroga y el Rawson. Según indicaron desde la cartera, el paso del tiempo ha producido un desorden administrativo al punto que "se ve la necesidad de diversificar las funciones en las direcciones, porque la Dirección Administrativa no da abasto en todas sus tareas". Así, esta dirección dejará de ser una para distribuirse en ocho, cada una con su respectiva subjefatura, división y sección, alcanzando el número de 21 cargos nuevos. Según Venerando, el nuevo organigrama "dará solución para los cargos que se han generado dentro de la estructura, pero que no estaban contemplados en el antiguo esquema. Lo que significa que vamos a jerarquizar a nuestro personal y además vamos a llamar a concurso para que los más capacitados ocupen los puestos". Es decir, en la práctica hubo personal que fue cumpliendo tareas jerárquicas, pero que no tenían dicho cargo porque no estaba creado. Ahora, el puesto existirá y aquel que lo ejercía y los que estén interesados podrán concursarlo. Son los casos de 17 puestos, por lo que habrá otros cuatro nuevos, de acuerdo al esquema.

La ministra agregó que el esquema de la Secretaría Administrativa Financiera está terminado y que están avanzando en el de las otras secretarias: de Planificación y Técnica.

Por su parte, Benelbaz sostuvo que el cambio "va a permitir un mejor manejo de los expedientes, lo que a su vez hará más ágil el proceso interno".

Al ser consultado sobre el trabajo de Salud, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, manifestó que "está dentro del plan de modernización, por el que a cada ministerio que lo solicite se le brindará asistencia, lo que también implica una reingeniería de procesos para acortar los tiempos administrativos".

Cambios

Durante 2018, la Secretaría de la Gestión Pública ha intervenido en la definición de nuevos organigramas en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Ministerio de Gobierno, la Dirección Provincial de Vialidad, el CISEM 911, el Ministerio de Minería, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Nivel Central

3.500 Es la cantidad de cargos que tiene Salud Pública. De ellos, 220 están en el Centro Cívico. La cifra no tiene en cuenta al Marcial Quiroga y al Rawson.

Capacitación a personal jerárquico

El Ministerio de Salud Pública realizó en noviembre una capacitación de carácter disciplinaria para directores de hospitales y jefes de zonas sanitarias (foto), en el que el objetivo fue brindar asesoramiento sobre sus facultades para aplicar sanciones. El seminario estuvo a cargo de Edith Quiroga, jefa de la División Sumarios Administrativos, dependiente del Departamento Jurídico de la cartera sanitaria, y de Mauricio Gallardo y Manuel Giménez, pertenecientes también a esa área.

La idea fue asesorar al personal jerárquico en la aplicación de sanciones por mala conducta o incumplimiento de deberes, entre otras faltas, para así lograr una mayor agilidad en los procesos y eficientizar la administración pública. La iniciativa busca asesorar al personal de todos aquellos centros de salud y hospitales que no poseen asesoría letrada.