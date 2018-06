Preparativos. El cronograma de actividades en Valle Fértil fue acordado por el edil de ese distrito, José Torres; Cerdera de Santa Lucía; Noriega y Peralta de Ullum; José Luis Estévez de Pocito y sus pares de Capital y Chimbas.

Lo que ocurrió el miércoles al mediodía en Jáchal, volverá a pasar hoy en Valle Fértil, pero con una diferencia. No serán los intendentes oficialistas los protagonistas de un encuentro directo con el gobernador Sergio Uñac, ahora será el turno de los concejales de todos los distritos de la provincia. La convocatoria es amplia y se espera que de los más de 80 ediles que integran el Frente Todos, participen poco más de la mitad. Según confirmaron fuentes oficiales, además de lo institucional, habrá un mensaje político por parte de Uñac que estará en línea con lo expresado en el Norte, que no es momento de internas, que hay que contener a todos, que el trabajo sea en conjunto. Aunque los ediles esperan saber cuál será la línea sobre candidaturas, algo que también sí se habló con los jefes comunales.



La reunión entre los ediles oficialistas y el máximo referente del frente no es menor. Será la primera del año y se da en un momento clave, donde hay ansiedad entre las bases ante el inminente adelanto de las elecciones generales. Con la modificación de la ley electoral que impulsó el Ejecutivo en abril, quedó abierta la puerta para dividir los comicios provinciales de los nacionales, con unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) locales que podría hacerse los primeros meses del año que viene.



Con ese horizonte, hay distritos que esperan conocer cuál será el mensaje de Sergio Uñac. Sobre todo aquellos donde los intendentes no pueden repetir mandato, hasta el momento no está claro quién representará la apuesta del oficialismo y es necesario conducir a la tropa. Las comunas donde hay incertidumbre son algunas que están en manos de la oposición como Ullum, Caucete, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio, mientras que hay otros que tienen varios nombres en danza, incluido concejales, como Rawson, Pocito, Albardón y Angaco.



Fuentes oficiales indicaron que el encuentro entre los ediles del oficialismo comenzó a ejecutarse hace cinco años, se discontinuó en el 2015, y volvió a tomar fuerza desde que Uñac está en el Ejecutivo. Así, llevan adelante entre cuatro a cinco reuniones anuales, pero no en todas participa el mandatario provincial.



Según manifestó el presidente del Concejo Deliberante de Capital, Juan Pablo Dara, "estos encuentros son clave. No sólo se habla del trabajo legislativo de cada uno de los departamentos, sino que surgen apoyos políticos, como lo que ocurrió con la defensa de los fondos provinciales ante la puja de Nación por el Fondo del Conurbano".



Por su parte la edil de Ullum, Carina Peralta, indicó que hay mucha expectativa desde el punto de vista político, sobre el mensaje que les dará Uñac.



El encuentro de concejales del espacio Justicialista y el Frente Todos se realizará en el Centro Cultural "José Segundo Núñez" desde las 12.30 con las palabras del Gobernador. Tras esa apertura habrá un cuarto intermedio donde los ediles acompañarán a Uñac a un almuerzo en el club Sportivo Los Andes. No será la única actividad que llevarán adelante, ya que a las 16 será la apertura del congreso denominado "San Juan hacia el Mundo, integración y desarrollo" donde expondrá la ministra de Turismo Claudia Grynszpan y la secretaria de Relaciones Institucionales Elena Peletier. Una vez finalizado el encuentro, el sábado habrá recorrida por Valle Fértil y el regreso es el domingo. Habrá conclusiones que enviarán al Gobernador.