Negociación. En la habilitación del tramo de la Ruta 40 Sur llegaron el ministro Guillermo Dietrich y la titular de Vialidad, Patricia Gutiérrez. Esta última entabló contacto con Ortiz Andino, quien espera una propuesta concreta.

La gestión uñaquista tiene lista la tercera demanda contra Nación por otra parte de la deuda de Vialidad (1.600 millones de pesos), al punto de que estaba previsto que se presentara entre ayer y el lunes. Sin embargo, los alfiles del Gobierno le darán un poco de aire a la repartición nacional, ya que frenaron la embestida a la espera de una propuesta de devolución de fondos. ¿Una quimera, teniendo en cuenta los vaivenes y los cruces entre funcionarios locales y macristas? Lo cierto es que el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, había manifestado que, tras una charla con la titular de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez, existía la chance de que giraran recursos, punto sobre el que pretendía avanzar anoche con la administradora de la repartición, si es que esta arribaba a San Juan y mantenían un encuentro, o ya directamente establecer un contacto entre lunes y martes.



"Vamos a esperar a tener una respuesta concreta", destacó Ortiz Andino al señalar que la tercera demanda aún no va a salir, cosa que también confirmó el fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien viene trabajando con el equipo de Infraestructura y realizando las presentaciones contra Vialidad Nacional. El ministro había explicado que "sobre lo que no hay ningún tipo de discusión es todo lo que ha aportado la provincia en la Ruta 40 Norte desde el 1 de septiembre a la fecha. Está la posibilidad que realicen algo de esos pagos". El reintegro de fondos es sumamente importante para la provincia, teniendo en cuenta el escenario de crisis económica nacional. Además, Ortiz Andino había reconocido que "corremos el riesgo de bajar el ritmo de esa obra. Estamos tan cerca de terminarla que sería una lástima".



El funcionario contó que era probable que Gutiérrez llegara anoche al cierre de las Olimpiadas Viales Nacionales y existía la chance de que se reunieran. Si no se daba el encuentro, dijo que va a esperar al lunes o martes a tener algún tipo de contacto.



La gestión uñaquista ha venido poniendo plata en rutas nacionales con el objetivo de no detener los trabajos y sostener las fuentes laborales. A cambio, ha firmado convenios con la Nación para la devolución de los fondos. Sin embargo, la repartición ha venido incumpliendo los convenios y se han desatado cruces entre funcionarios locales y macristas, por lo que desde el Gobierno sanjuanino han venido entablando demandas en la Corte Suprema de Justicia.



La tercera, que ya está preparada, contiene "los trabajos de transferencia a la provincia de la ex Ruta 149, actual Ruta 12 y 436, el vínculo entre la cabecera de Calingasta e Iglesia, con la Quebrada de las Burras incluida. Entre 150 y 200 kilómetros", destacó el secretario de Obras, Jorge Deiana. Según el convenio, son unos 1.600 millones de pesos. La demanda se iba a presentar en estos días, pero se frenó para abrir paso a las negociaciones por otros fondos, de acuerdo a lo que explicó Ortiz Andino. El fiscal de Estado ya acudió a la Corte Suprema por una obligación impaga de casi 874 millones de pesos y por otra de cerca de 1.320 millones (Ver datos). Ambas, por diferentes tareas pagadas por la provincia, cuyo dinero no ha sido devuelto.

Primera embestida



El 11 de septiembre, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, demandó a la Nación por el incumplimiento de convenio de Vialidad por 873.776.730 pesos. Contempla obras en las rutas nacionales 40 Norte y Sur, 150 (Sección I y II), 141, 149 y 20, más las provinciales 246, 1, 14, 511, 12 y 414 y estudios del Túnel de Agua Negra.



Segunda acción



El 30 de septiembre, desde Fiscalía de Estado acudieron nuevamente a la Corte Suprema de Justicia por incumplimiento de convenio por parte de Vialidad. Contiene a las obras en la Ruta 149, los tramos Pachaco - Calingasta y el empalme con ruta provincial 436, más el tramo Norte de la Ruta 40.