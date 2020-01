La gestión macrista acumuló una serie de deudas con el Gobierno provincial que terminó heredando la administración del presidente Alberto Fernández. Con las nuevas autoridades nacionales en funciones y las designaciones de segundas y terceras líneas en marcha, los alfiles uñaquistas vienen entablando conversaciones para ir viendo el reintegro de fondos en diferentes áreas. Así, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, visitará hoy la cartera de Justicia para poner en conocimiento del saldo en rojo de poco más de 84,4 millones de pesos por la contención de los presos federales que hace la provincia en el Penal de Chimbas. Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, ya tuvo el compromiso de Nación por la devolución de unos 46 millones de pesos por planes como la tarjeta social, comedores escolares y aportes por las Colonias de Verano.



Pese a la crisis y a la delicada situación económica del país, en el Ejecutivo sanjuanino ven la buena predisposición de la nueva administración nacional de ir dialogando y revisando los temas. Entre ambas gestiones hay sintonía, ya que pertenecen al mismo signo político y el uñaquismo trabajó para aportar su grano de arena para que Fernández llegara al poder. Con el Gobierno de Cambiemos se dio una relación institucional, aunque en los últimos años saltaron los cruces por la falta de respuestas ante el crecimiento de las deudas. El entonces ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, que tenía bajo su cargo el área de seguridad, le había dado de baja al convenio por la custodia de los internos federales, ya que no le llegaban los fondos nacionales, pese a las intimaciones. Y el exministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, llegó a decir que sentía "impotencia" frente a las idas y vueltas del macrismo con respecto al envío de recursos de planes sociales. Y el conflicto mayor se presentó con Vialidad Nacional, dado que la deuda con la provincia llegó a 4 mil millones de pesos y hubo tres demandas ante la Corte Suprema de Justicia (ver Tras las demandas...).



En ese marco, Munisaga manifestó que el objetivo de su visita de hoy en el Ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo es "ponerlos al tanto de la deuda, esperando que haya una pronta asignación de recursos". El saldo en rojo asciende a poco más de 84,4 millones de pesos por tres años: 2017, 2018 y 2019. El titular de la flamante Secretaría de Seguridad señaló, además, que buscará, al igual que el planteo de otras provincias, que se actualice el monto que se paga por interno. "Hoy es de 375 pesos por día por interno y hay 170", destacó Munisaga.



Por su parte, Aballay dijo que consiguió el compromiso de Desarrollo Social de la Nación del pago de lo adeudado en la gestión macrista, aunque aún no le dieron fechas, pero estimó que será "en lo inmediato". Según explicó, se acumularon 8 millones de pesos por el plan de comedores escolares, 13 millones por la tarjeta social y 25 millones por las Colonias de Verano. Con respecto al segundo programa, el ministro local indicó que la Nación ya no enviará más fondos debido a que se reemplazará con la tarjeta alimentaria (que entrega más dinero). Así, la provincia se hará cargo este mes de la totalidad de los 13,6 millones de pesos para los 17 mil beneficiarios.

Saldo en rojo

130,4 Es la deuda acumulada por la custodia de presos federales y planes sociales como la tarjeta social y comedores escolares.

Recorrida

Munisaga se reunió ayer con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, por programas de capacitación de la Policía. Hoy visitará el Instituto de Formación Policial porteño y la embajada de Estados Unidos.

Tras las demandas, una puerta abierta

La provincia presentó tres demandas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a que la gestión macrista de Vialidad Nacional acumuló una deuda de unos 4 mil millones de pesos y no devolvió. Las acciones judiciales se dieron luego de varias y frustradas negociaciones entre el Gobierno uñaquista y el de Cambiemos. Es que San Juan puso plata en obras viales nacionales para que no se detuvieran y, así, sostener la mano de obra, a cambio de la devolución de los fondos actualizados. Pero al final no hubo acuerdo con el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien inclusive llegó a negar parte de la deuda, pese a la existencia de los documentos.

En la nueva gestión, el ministro de Obras local, Julio Ortiz Andino, ya entabló contacto con su par nacional, Gabriel Katopodis, y tiene previsto reunirse en las próximas semanas con el responsable de Vialidad Nacional para ir viendo el tema deudas y las obras que están en ejecución y en las que pone plata la provincia, como la Ruta 40 Norte. El funcionario uñaquista manifestó que está la posibilidad de que si hay devolución de fondos, se levanten las demandas que se plantearon ante la Corte Suprema de Justicia.