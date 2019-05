Renovada. Además de llevar adelante el acto por el Día del Trabajador, el titular de la CGT, Eduardo Cabello, estrenó las obras de remodelación de la central obrera local.

El acto por el Día del Trabajador sirvió de escenario para que el gobernador Sergio Uñac reflejara una vez más las diferencias entre el modelo de gestión que viene aplicando en la provincia en contraposición con el de la administración macrista. Así, resaltó, entre otros puntos, el índice de desempleo local del 3,1 por ciento contra el 9,1 por ciento que arrojó a nivel Nación. Por eso, destacó que "nos merecemos otro destino", término que ató al gobierno de Cambiemos, ya que señaló que "hace tres años solamente que estamos discutiendo el valor del dólar, el porcentaje de la tasa de interés, cuánto nos endeudamos y lo que nos dicen que tenemos que hacer desde afuera". Además, arengó a los dirigentes sindicales y a los trabajadores a conseguir la victoria en la general del 2 de junio, "la hora de la verdad", indicó.



La sede de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT) fue el epicentro de la celebración laboral, en la que, además de funcionarios provincial y referentes sindicales, se congregaron representantes empresariales, como Hugo Goransky, de la Unión Industrial de San Juan. Ante el auditorio, resaltó que el camino que viene transitando el macrismo "no es el destino que nos merecemos como país y menos, como habitantes". En ese contexto, remarcó que "apostaremos a que podamos tener, a partir de octubre, una nueva conducción nacional, que nos permita la posibilidad de que haya oportunidades para todos". Frente a la construcción de una alternativa, dijo que "eso no lo podemos solucionar de manera sencilla, solamente si podemos lograr un concepto de unidad que el justicialismo se merecer y se debe". En cuanto a su proyección nacional se limitó a señalar que "desde acá aportaremos desde esta humilde provincia, que ha generado un modelo el cual, creo, que los sanjuaninos van a acompañar".



En su discurso no ahorró críticas al Gobierno nacional, dado que manifestó que sus problemas pueden afectar a otras provincias y volvió a recalcar las diferencias, al indicar que San Juan destina el 30 por ciento de su presupuesto a la inversión pública mientras el macrismo aporta el cuatro por ciento.