Son diputados opositores del basualdismo, que en sus respectivos departamentos gobiernan intendentes del mismo espacio político. Sergio Miodowsky, de Rivadavia, y Carlos Platero, de Santa Lucía, se mostraron cautelosos a la hora de definir si acompañarán el proyecto de ley de coparticipación y de calificar como bueno o malo al porcentaje que les toca a sus distritos. Es que dijeron que deben analizarlo con los jefes comunales y los equipos de Hacienda para evacuar dudas. No obstante, resaltaron el hecho de que el gobernador Sergio Uñac cumpliera con su promesa de presentar una iniciativa que contenga parámetros objetivos de distribución. Por su parte, Romina Solera, legisladora de Ullum, se mostró feliz por las cifras que le tocó al departamento y señaló que votará a favor de la propuesta.



El histórico proyecto de coparticipación que lanzó el uñaquismo contó en su elaboración con los representantes económicos de todos los municipios. Hubo discusiones sobre la masa total a repartir y sobre los porcentajes que le corresponderá a cada comuna. Todo fue viento en popa, aunque hubo algo de ruido en el camino cuando los representantes de Hacienda de las comunas basualdistas de Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y 9 de Julio no firmaron los lineamientos básicos de la iniciativa y los intendentes prefirieron el silencio en ese entonces. Sin embargo, finalmente todos pondrían el gancho a esa etapa de elaboración de la propuesta.



Con el proyecto listo, Miodowsky, presidente de la bancada basualdista, explicó que lo van a analizar con los intendentes y los equipos técnicos, "que son los que han tenido las reuniones con la gente de Hacienda de la provincia. Es para ver si está dentro de los parámetros acordados". El porcentaje para Rivadavia es el mismo que este año, aunque en el Gobierno aseguraron que habrá más plata para las comunas. El legislador reconoció que Uñac cumpliera con su palabra al presentar la iniciativa, "más allá de que después estemos o no de acuerdo". Platero también resaltó la propuesta encarada por la provincia, ya que "estoy seguro que nos va a favorecer", aunque aclaró que la van a estudiar.



Por su parte, Solera remarcó que Ullum ha recibido "históricamente migajas del presupuesto provincial", por lo que hizo hincapié en el aumento para el departamento y resaltó que "estamos contentos".

Opiniones de la oposición

SERGIO MIODOWSKY -Diputado por Rivadavia

"Está bien que el reparto sea en base a los ingresos. Un punto de los impuestos nacionales es mucha plata. De todas formas, hay que hablarlo con los intendentes y sus equipos económicos para ver si fue lo acordado".

CARLOS PLATERO - Diputado por Santa Lucía

"Es un avance muy importante para los municipios. Va a ser bueno no sólo para la gestión actual sino para la que venga. Si bien hay un aumento, nos tenemos que juntar con el equipo para dar una definición acabada".

ROMINA SOLERA - Diputada por Ullum

"Ullum siempre fue el último orejón del tarro. Creo que en el proyecto es el departamento que más porcentaje de aumento ha recibido, lo que implica que el intendente va a poder hacer obra pública de manera previsible".