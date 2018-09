La Cámara de Diputados aprobará mañana la ley de coparticipación municipal. Se trata de una norma clave prometida por el gobernador Sergio Uñac y que comenzará a regir a partir de 2019.



Según confirmaron fuentes oficiales, el proyecto original propuesto por el Ejecutivo no tendrá modificaciones en el recinto y será aprobada por amplia mayoría. De hecho, no hubo objeción opositora. La ley define parámetros objetivos de distribución de los impuestos nacionales, en un 14,5 por ciento del total, y provinciales, en un 20 por ciento, para las 19 comunas. Los ítems de mayor peso son la cantidad de habitantes y los hogares con necesidades básicas insatisfechas, entre otros. El Gobierno aseguró que no habrá municipios que pierdan recursos frente al nuevo reparto.