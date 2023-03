La presentación de candidaturas es la etapa más tensa en el seno de cada frente, que se acrecienta cerca del plazo de cierre, establecido el martes a las 24 horas en las juntas electorales de las respectivas alianzas. En ese contexto, y en la selección de las postulaciones de diputados, en las principales líneas internas de las coaliciones reina, como suele suceder, las incógnitas, confirmaciones, propuestas y las definiciones sobre el filo, aunque fuentes consultadas también aseguran que habrá algunos cambios, obligados y no tanto.

En primer lugar, el frente oficialista San Juan por Todos (SJxT) es el que más diputados pone en juego en la elección del 14 de mayo, los que están dentro de la línea del gobernador Sergio Uñac: hay 25, entre departamentales y proporcionales. Por un lado, están los intendentes que no pueden repetir y la costumbre indica que tienen asegurada la candidatura para la Legislatura. En ese lote entran el bloquista Miguel Atampiz, en Zonda; un aliado como Leopoldo Soler, en Ullum; y los peronistas Miguel Vega, en Jáchal; Cristian Andino, de San Martín; Juan Carlos Quiroga Moyano, de 25 de Mayo; Omar Ortiz, de Valle Fértil, y Jorge Castañeda, de Calingasta. Después, hay casos especiales. Fabián Gramajo, de Chimbas, ha entablado negociaciones con Uñac y José Luis Gioja, del otro sector de SJxT, a los que les ha pedido el primer lugar en la lista de proporcionales y mantener la departamental, por lo que falta la definición en este último puesto. En Sarmiento, las fuentes dan por hecho la caída de la postulación de Mario "Cacho" Martín por su bajo nivel electoral. Si eso sucediese, desde el entorno del jefe comunal dijeron que este no apoyará ninguna lista para la Intendencia. Para la diputación, viene sonando Víctor Menéndez, aunque no está cerrado.

Luego, las fuentes señalaron que Celina Ramella puede seguir en Capital. Ahora, habrá cambios obligados. En Rawson, Juan Carlos Gioja va por el timón municipal y en la línea uñaquista hay voces a favor de Hugo Díaz. Juan Carlos Abarca volverá a pelear por Albardón y deberá poner, junto al Gobernador, a un o una aspirante. Por otro lado, en Pocito hay fuentes que hablan del recambio de Marcela Monti, algo que también sucedería en Caucete con Gustavo Rodríguez. En Iglesia, la candidatura quedará para el bloquismo y el que asoma es Gustavo Deguer, mientras que en Angaco perfila Marcelo Mallea, hoy diputado.

También está el grupo de los departamentos en los que el oficialismo no es gobierno. En Santa Lucía no hay definiciones, al igual que en 9 de Julio. En Rivadavia, primero sonó que iría la concejala Laura Villa, autoridad de UPCN, pero trascendió que el líder del gremio, su padre José "Pepe" Villa, apunta a que esté en la lista proporcional. En dicho listado, Uñac tiene que contener a socios y representantes de distintos espacios, cuyos nombres y lugares aún no han trascendidos.

En Unidos por San Juan (UxSJ), su líder, Marcelo Orrego, es el que tiene la última palabra a la hora de definir las candidaturas a diputados, aunque ha venido recibido propuestas de algunos socios y de dirigentes departamentales. Como la postulante a la Intendencia de Jáchal Ivonne García, que puso a disposición a Carlos Páez, sabiendo que es una decisión del legislador nacional. Un caso revelador fue el de Sarmiento. Según las fuentes, Mauro Carelli, quien iba por el sillón municipal, pidió por su aspirante a la Legislatura y, como tuvo la respuesta de que se iba a analizar, se habría enojado y se fue del frente opositor al oficialismo. En Rivadavia, Fabián Martín, mano derecha del santaluceño, está entre Juan Cruz Córdoba, María Rita Lascano, Ariel Villavicencio y Federico Ríos, dijeron las fuentes.

A su vez, Orrego mantiene la lista de proporcionales bajo siete llaves. En 2019, de los seis que metió, cuatro fueron de su partido Producción y Trabajo y los restantes quedaron para el Pro y Actuar. Para esta elección, sus socios han visto una apertura, lo que les abre la expectativa a un mayor reparto.

Por otro lado, el coordinador de Desarrollo y Libertad, José Peluc, confirmó que su partido ADN no llevará lista para la Gobernación, por lo que acompañará con dirigentes a las de la Cruzada, Ideas de la Libertad, Libertarios y Rugido de Libertad.



FRENTES ELECTORALES

San Juan por Todos

De las 36 bancas que tiene la Cámara, el oficialismo cuenta con 25. Esto es, entre diputados proporcionales y aquellos que representan a los departamentos con sello oficialista. Están divididos en cinco bloques, donde el mayoritario es el Justicialista.

Unidos por San Juan

El sector opositor cuenta con ocho diputados, que integran el interbloque Juntos por el Cambio (JxC). El más numeroso es el de Producción y Trabajo, que cuenta con seis miembros. El Pro y Actuar están conformados por un diputado cada uno.

Desarrollo y Libertad

ADN decidió no llevar un armado para la Gobernación, por lo que serán cuatro las subagrupaciones que deberán presentar listas para diputados proporcionales y candidatos en los distritos. Hoy, el sector cuenta con el legislador de Iglesia, Enrique Montaño.

FIT

Con una sola subagrupación en competencia, el Frente de Izquierda y Trabajadores deberá presentar un diputado por departamento y la lista de proporcionales. El armado saldrá de un acuerdo entre los partidos que integran el frente y sus adherentes.