En una evidente postura en contra del bloque oficialista, los tres diputados giojistas acudieron a la Corte de Justicia para pedir la nulidad de la reforma del Código Electoral, la cual contempló la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales. Pese a la movida judicial y al rechazo que mostraron en la sesión, Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva no han renunciado a la bancada del PJ. El primero de ellos sólo manifestó que "nos daremos una conversación con el presidente del bloque y de la Cámara".

En esencia, la embestida tiene más de una búsqueda de algún impacto político que de un eventual resultado jurídico. De hecho, juristas consultados indicaron que el planteo va camino a ser rechazado sin entrar a analizar la cuestión de fondo, ya que no se hizo en los juzgados de primera instancia y que sólo el fiscal de Estado y el fiscal General de la Corte pueden acudir directamente al máximo tribunal para que revise aspectos de constitucionalidad. Leonardo Gioja sostuvo que el nuevo Código Electoral viola la Constitución porque, al borrarse las PASO, se reducen derechos políticos de la ciudadanía de elegir los candidatos de los partidos y frentes electorales. Distintos juristas explicaron que, en realidad, la población tiene y ejerce su derecho de elegir a sus autoridades de Gobierno en un comicio general. La propia Constitución provincial reconoce a los partidos políticos como elementos esenciales del sistema democrático, que son los encargados, justamente, de seleccionar a sus postulantes para ponerlos a consideración de los sanjuaninos, que es lo que hace el nuevo cuerpo normativo.

Gioja también insistió en que la modificación del Código necesitaba de la aprobación de una ley decisoria o "de base", cuyos tratamientos requieren de la convocatoria a una sesión especial y el OK de una mayoría especial. Sin embargo, cuando se instalaron las PASO, en agosto de 2010, durante la gestión del exgobernador José Luis Gioja, también se dio un cambio en el Código Electoral de entonces, lo que no se hizo a través de una sesión especial, sino por medio de una sesión ordinaria, cuya votación sólo requería la mayoría simple. Al ser consultado sobre ese punto, Gioja dijo que no recordaba cómo fue el tratamiento. Por otro lado, los legisladores también cuestionaron la votación en el recinto, dado que hubo una moción para que el proyecto pase a comisión, la que se impuso por 13 adhesiones, según señalaron. El presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, había explicado que permitió ese sufragio como un "gesto" para que no se pensara que se les cercenaba el planteo, porque, en realidad, tal moción había quedado en abstracto, dado que la primera, el tratamiento de la iniciativa sobre tablas, había sido acompañada por 23 diputados. Luego, se puso a consideración la aprobación del Código, la que volvió a contar con 23 votos.

Rechazo. Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva brindaron una conferencia de prensa luego de hacer el planteo en la Corte de Justicia.

