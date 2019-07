Composición. La Legislatura cuenta hoy con ocho bloques. De acuerdo a los movimientos que hay hasta ahora, habrá cinco bancadas y hay dos diputados que están en duda de armar una sexta.

Si bien la renovación de la Cámara de Diputados se dará el 10 de diciembre, ya hay definiciones sobre su composición. En el recinto habrá cinco bloques: el PJ (que será el mayoritario), el bloquista, el de Producción y Trabajo, el Pro y Actuar, tal cual se desprende de cómo han venido actuando en los últimos años y según confirmaron algunos de sus líderes. Hay dos diputados que entraron a la Legislatura con un nuevo armado electoral, San Juan Primero, pero ambos sembraron dudas sobre lo que harán dado que no descartaron unirse al justicialismo.



El hecho de tener una bancada propia le da al partido o frente electoral la chapa de mostrarse como fuerza política. Por otro lado, obtiene la llamada estructura de bloque, esto es, dos cargos políticos: el secretario y director. El primero está ganando unos 60 mil pesos mientras que el segundo cerca de 40 mil, indicaron fuentes calificadas. En las elecciones provinciales, el entonces denominado Frente San Juan Primero, integrado por ADN, el Socialismo y Libres del Sur, entre otros, consiguió dos bancas departamentales con Marcelo Mallea en Angaco y Enrique Montaño en Iglesia. Los dos se mostraron agradecidos con la alianza electoral que les permitió llegar a la Legislatura, aunque dijeron que tienen que conversar con las autoridades para definir el futuro. Los dos tienen sus raíces peronistas y el angaquero resaltó que "voy a hacer lo que sea conveniente para que al departamento le vaya bien" y admitió que si lo llaman del justicialismo para sumarse al bloque oficialista, "analizaría" tal propuesta. No obstante, no desechó la posibilidad de armar una bancada de San Juan Primero. El iglesiano, por su parte, destacó que "la intención es conformar un bloque" del frente electoral, pero que si surgiera una oferta por el lado del justicialismo también lo pensaría, dado que indicó que "voy a privilegiar los intereses del departamento".



El PJ y sus vertientes metieron 22 diputados, lo que lo convierte en la bancada más grande. Todo va encaminado para que el presidente sea Alberto Hensel, actual ministro de Minería. El bloquismo, como lo viene haciendo, abrirá su bancada con tres miembros y la titularidad estará entre Andrés Chanampa y Edgardo Sancassani, indicaron las fuentes.



Por el lado de la oposición, Producción y Trabajo, que lideró el Frente Con Vos, logró siete bancas y desde la fuerza política indicaron que está por definirse el nombre del bloque, al igual que el presidente. Los que tienen años en la Legislatura son el rivadaviense Sergio Miodowsky y el santaluceño Carlos Platero, aunque Juan Manuel Roca cuenta con antecedentes legislativos en el Concejo Deliberante de Santa Lucía.



En la alianza opositora también ingresó Enzo Cornejo, del Pro, y el líder del macrismo local, Eduardo Cáceres, señaló que "es natural" que se abra una bancada propia que trabajará en interbloque. Gustavo Usín, de Actuar, fue reelecto en su banca y también adelantó que pedirá una estructura propia, como lo vienen haciendo hace ocho años.