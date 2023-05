Luego de que se conociera la presentación de Diputados del Frente para la Victoria de la ampliación de juicio político a la Corte Suprema de Justicia por la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán, se confirmó que los legisladores sanjuaninos del frente apoyaron la medida. Al respecto, el diputado Walberto Allende, "fue un fallo político".

"Al pedido lo firmamos con las diputadas Fabiola Aubone, Graciela Caselles y el diputado José Luis Gioja, entre otros diputados del país, y encabezados por el presidente del bloque. No estamos para nada de acuerdo con este fallo de la Corte que impidió a los sanjuaninos elegir la totalidad de los cargos provinciales el domingo pasado. Es un fallo inédito, que no tiene antecedentes y avasalla el federalismo. La actitud que tomó la Corte no fue al fondo de la cuestión y sólo buscó alterar resultados, eso quedó a la vista. Se trató de un fallo totalmente político", comentó Allende en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

Y agregó: "Estamos convencidos de que la resolución que se tomó a tres días de las elecciones, está totalmente fuera de lugar. Tuvieron el tiempo suficiente para resolver con antelación esta situación y no haber llevado a la provincia de San Juan, igualando a provincia de Tucumán que no tenía absolutamente nada que ver, a suspender las elecciones. Y si la decisión era no habilitar la candidatura del ciudadano Uñac, podrían haber dado el tiempo para que el frente procediera a su reemplazo. La Corte direccionó ese fallo perjudicando a nuestro frente. Y a eso se sumaron las expresiones de Patricia Bullrich del Pro, y de periodistas desde Buenos Aires".

Para finalizar, sostuvo: "Sin lugar a dudas esto tiene un tinte político. Ni siquiera lo analizaron ni dieron derecho a defensa. Suspendieron y recién solicitaron información".

Cabe recordar que, los legisladores del oficialismo afirmaron en su presentación que, el máximo tribunal resolvió dos causas "con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en en cuestiones de jurisdicción local".

La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada la semana pasada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán.



"En el día de la fecha quedó oficialmente presentado el pedido de ampliación de juicio político a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo que suspendiera las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán", señalaron los diputados.



Lo que se solicitó este jueves fue la ampliación del objeto del juicio político que tramita contra Horacio Rosatti; Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda "por haber incurrido, mediante hechos nuevos, en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".



"Sin perjuicio de que cada una de las causas mencionadas tiene sus propias particularidades, puesto que partimos de la interpretación de dos textos constitucionales diametralmente diferentes y los hechos que llevaron a dichos cuestionamientos también son diversos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación metió todo en el mismo paquete y resolvió de manera análoga ambos expedientes", aseveraron.