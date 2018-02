Obra clave. Uno de los principales trabajos que pretende evaluar la comisión de seguimiento de la Obra Pública es la Ruta Nacional 150, lograda en la gestión giojista.

A pesar de que la comisión de Seguimiento de la Obra Pública fue creada en noviembre, hasta el momento el cuerpo de legisladores no ha podido avanzar en la investigación. ¿El motivo? El Ejecutivo no ha logrado reunir la documentación que le fue solicitada por lo que no ha enviado nada a la comisión especial. Según indicaron fuentes oficiales, los Diputados esperan contar en marzo con material de la Ruta 150 y con eso podrán dar inicio a la auditoría.



Además de la obra vial, la comisión especial de Seguimiento de la Obra Pública puso el ojo en trabajos de infraestructura que fueron clave durante la gestión giojista: el dique Los Caracoles, el Centro Cívico y el estadio del Bicentenario, en Pocito. La elección de las obras a investigar no fue caprichosa y se debe a que las mismas fueron nombradas por el exsúperministro kirchnerista Julio De Vido, en la carta en la que le apuntó al exgobernador José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista Nacional, por no haberlo apoyado en la sesión donde fue expulsado de la Cámara Baja.



La comisión especial está presidida por Susana Laciar del basualdismo y tiene como secretario a Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana. Según indicó este último "todavía no hemos recibido la documentación que pedimos. Sí hemos tenido contacto con el Ministerio de Infraestructura que nos solicitaron ratificando algunos datos y nos indicaron que han pedido el material a Vialidad Provincial, EPSE y a la Dirección de Arquitectura". El diputado señaló que están al tanto de que la cantidad de documentación solicitada es numerosa, pero esperan que la misma pueda ser remitida lo antes posible "comenzando con la licitación y la adjudicación, para no estirar mucho los plazos", dijo.

Integrantes

Mayoría oficialista

Si bien la comisión especial de Seguimiento de la Obra Pública tiene una cúpula opositora, la mayoría de sus integrantes responden al oficialismo. De los 13 miembros, siete pertenecen al frente Todos.