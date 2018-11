Puja. El estacionamiento que despertó la puja entre el oficialismo y la oposición en Rawson ya está en funcionamiento. Está ubicado por calle Santa Rosa, frente a la plaza Centenario.

El alquiler de un inmueble municipal frente a la plaza Centenario de Villa Krause, en Rawson, despertó una puja entre el oficialismo y la oposición. Los ediles ibarristas aseguraron que el intendente Juan Carlos Gioja debió pedir permiso al Concejo Deliberante para firmar el contrato de locación con un privado por el manejo del predio en el que funciona ahora un estacionamiento, mientras que el jefe comunal resaltó que tiene las facultades para no hacerlo. Igualmente, para no generar más divisiones, Gioja adelantó que enviará el documento para tener el OK, en un Concejo en el que tiene mayoría.



La decisión de firmar un contrato de locación se produjo en septiembre y Gioja defendió la medida al indicar que "los alquileres tienen que ver con la administración municipal que es un resorte del Ejecutivo" y disparó contra los ediles al manifestar que "si sospechan, que sospechen". Por su parte, el secretario de Hacienda, Cristian Agudo, dijo que el privado presentó un proyecto y que el mismo representa una posibilidad de desarrollo para el municipio. Además, afirmó que el contrato establece el pago de 420 unidades tributarias por mes, lo que significa poco más de 5 mil pesos.



Los ibarristas Vanina Andino y Daniel Poblete dijeron desconocer qué tipo de acuerdo hay con el privado y por eso presentaron un pedido de informe, que también fue firmado por Mauricio Carrizo. Sobre la disputa, Andino expresó que se trata de una situación "irregular porque no han seguido los pasos legales" y se apoyó en la Carta Orgánica que establece que el uso de los bienes de dominio comunal necesitan de la aprobación del Concejo. Además, resaltó que no hubo una compulsa de proyectos ni propuestas.