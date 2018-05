La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), el gremio más representativo de los maestros de San Juan, anunció que el próximo miércoles 23 adherirá a la medida de fuerza nacional que ayer decidió la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), tras un encuentro llevado adelante en Buenos Aires.



Así, los docentes afiliados a ese gremio y que adhieran al paro, asistirán sólo tres días a las aulas, ya que el viernes es feriado.



El principal reclamo de CTERA, al que se sumó UDAP, es la reapertura de la paritaria nacional, que la firma del decreto 52 derogó y que ratificó el piso del 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil. Los sindicalistas consideran que la negociación paritaria no puede quedar solo en manos de los gobiernos provinciales, ya que eso genera una brecha salarial.



Dentro de las medidas de fuerza, en la que figura la no asistencia a los lugares de trabajo, se encuentra además una movilización con concentración en la Plaza de Mayo en Buenos Aires para el mismo día del paro, donde se espera la presencia de representantes de los docentes de varias provincias.



De concretarse la huelga en San Juan, será el cuarto día en que los docentes agremiados a UDAP no concurrirán a sus lugares de trabajo. Lo mismo ocurrió el 5 y 6 de marzo, luego de que se llegara a una acuerdo local en paritarias, y el 8 de ese mes.



En la gestión uñaquista siempre se mostraron en contra de que los maestros provincialicen reclamos que son nacionales, más si el Ejecutivo hizo un esfuerzo para concretar un acuerdo salarial de 17 por ciento en dos veces, más la cláusula gatillo si la inflación de este año supera ese porcentaje.



Frente a los paros docentes en San Juan, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, viene sosteniendo que "día trabajado, día pagado".