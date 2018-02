Visita. El intendente Ortiz y el titular de Vialidad, Magariños, acompañados por el experimentado piloto Walter Gallardo, entre otros, ya supervisaron el terreno donde quieren construir el aeródromo.

El municipio de Valle Fértil ya tiene un terreno disponible de 45 hectáreas para un nuevo aeródromo con la idea de que funcione un centro regional para el combate de incendios forestales que abarque, además de San Juan, al centro y Sur de La Rioja y Norte de San Luis. La comuna se lo va a donar ahora a la Provincia con la intención de que la Dirección de Vialidad avance con el proyecto para hacer la pista y las dependencias necesarias, que viene de larga data.



No es el único uso que tendrá la pista, sino que también está pensada para vuelos sanitarios y el traslado de enfermos a la Capital, cuando sea necesario, además de la proyección turística por la proximidad con el Parque Ischigualasto. La idea es llevar vuelos con turistas, sobre todo extranjeros, interesados en conocer las maravillas del lugar.



El predio está ubicado a 4 kilómetros de la villa cabecera, en la zona de Balde de Las Chilcas, según dio a conocer el intendente Omar Ortiz. Tiene 150 metros de ancho y 3.000 metros de largo y fue obtenido por un aporte de dos vecinos, a cambio de que la comuna le haga una represa en un campo cercano a uno de ellos y al otro le entregará un lote en la villa cabecera. "No tuvimos que poner dinero", aclaró el jefe comunal.



Aprovechando que el viernes asistirá al departamento el gobernador Sergio Uñac para inaugurar el ciclo lectivo 2018, se hará un acto en el que la comuna le hará la donación del terreno a la Provincia, el paso necesario para que Vialidad avance con el proyecto.



Según Juan Magariños, a cargo de la repartición, la propuesta es hacer una pista de unos 2 kilómetros de largo, el espacio que demandan los grandes aviones hidrantes para combatir el fuego en los bosques. Pero antes deben contar con el visto bueno de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que es la autoridad aeronáutica de la Argentina.



Los trabajos, que todavía no están presupuestados, demandarán la construcción de la pista, que será de tierra y con base granular estabilizada y compactada, cierre perimetral para evitar el ingreso de animales, energía eléctrica, una perforación, depósito para el agua y un edificio en el que se ubicarán oficinas administrativas y la central de operaciones de los vuelos. En una primera etapa no se requiere de un hangar porque no habrá aviones en forma permanente. El lugar también podrá ser utilizado como un helipuerto, por ejemplo para el traslado de enfermos.



En noviembre pasado, y como ocurre periódicamente, se registraron incendios de campos en las zonas de Los Bretes y Sierras de Chávez, que demandaron la operación de 3 aviones hidrantes. Para esa tarea se utilizó la vieja pista vallista, que debió ser reacondicionada a las apuradas para la tarea. "De ahí surgió la idea de que en el nuevo aeródromo puedan operar aviones hidrantes para cubrir la zona y parte de La Rioja y San Luis", dijo José Torres, presidente del Concejo Deliberante.



La idea de contar con un aeródromo no es nueva y viene desde hace rato. En diciembre del 2000, durante el gobierno aliancista, se hizo un primer vuelo comercial -a cargo de la empresa TAPSA- que estaba interesada en establecer un puente aéreo para traer turistas para Ischigualasto. Años después incluso se llegó a expropiar otro terreno, pero después se comprobó que no era adecuado para la operación de las aeronaves.



Al menos en una primera etapa, la estación aérea no está pensada para aviones de gran porte, sino para máquinas con unos 50 pasajeros de capacidad.

Inversión turística

Cabañas

En las proximidades de Balde de Las Chilcas, donde estará la pista aérea, ya hay inversores interesados en construir cabañas para alojar a los turistas que puedan llegar para visitar el Parque Ischigualasto, la principal atracción de la zona.