Los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y Carlos Lascano, del Tribunal Oral Federal, le negaron ayer la prisión domiciliaria al represor Gustavo De Marchi. Los magistrados tienen a cargo la ejecución de la pena perpetua que recibió el militar retirado en el segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad. No fue el único revés a De Marchi, ya que el juez puntano Raúl Fourcade también rechazó que acceda al beneficio. Este último tiene bajo su órbita el cumplimiento de la condena de 25 años de cárcel que recibió el represor en el primer megajuicio.

De Marchi sí había obtenido la prisión domiciliaria por parte de la Sala III de la Cámara de Casación Penal a fines de junio, dado que se encuentra detenido y está siendo juzgado en el tercer megajuicio. Si bien el fiscal Raúl Pleé acudió a la Corte Suprema para dar vuelta el fallo, la movida no tiene efectos suspensivos, por lo que De Marchi iba a camino a quedar alojado en su hogar. Pero como el represor tiene dos condenas, se encuentra bajo el ámbito de dos Tribunales distintos que también deben definir sobre su situación carcelaria. El defensor oficial, Esteban Chervin, le pidió a los miembros de estos organismos que siguieran la línea fijada por Casación Penal, pero estos le denegaron el beneficio. Tras esas resoluciones, el abogado puede acudir a la misma Sala de Casación Penal para revertirlas, por lo que podría encontrar una decisión favorable si se mantiene el mismo criterio. Así, el fallo de Doffo, Rattá y Lascano, más el de Fourcade, lo que hacen, en la práctica, es retrasar una eventual domiciliaria. Los tres primeros jueces resaltaron, en primer lugar, que no están obligados a seguir el criterio de Casación Penal. Por otro lado, destacaron que, si bien De Marchi cumple con el requisito de la edad para estar detenido en su casa, este parámetro no es de aplicación automática. Además, evaluaron el riesgo de fuga, dado que el represor se había escapado luego de recibir su primer castigo, y que no posee una enfermedad sobre la que el encierro en la cárcel le impida su recuperación.