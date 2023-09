Al asumir en junio de 2022 como vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero dejó libre el puesto de vocal, uno de los tres cargos que, junto al de presidente, componen el Directorio, el órgano encargado de la dirección y administración. La vacante debe ser cubierta luego de un concurso y la propuesta de una persona por parte del Poder Ejecutivo, la que debe contar con el acuerdo de la Cámara de Diputados. El proceso de recambio aún no se ha lanzado y el mandato de seis años del futuro vocal debe arrancar en diciembre, mes en el que finalizaba el período de Ferrero. Por eso, se verá si la actual gestión llama a concurso. El Ministerio de Obras está a cargo del procedimiento, aunque su titular, Julio Ortiz Andino, no contestó los llamados de este medio. Si no, quedará en manos del próximo Gobierno, aunque el mandato del próximo miembro del Directorio se reducirá, explicaron fuentes oficiales.

En el EPRE hubo una serie de corrimientos en los altos mandos luego de que el gobernador Sergio Uñac echara el 29 de diciembre de 2020 al entonces presidente Jorge Rivera Prudencio, luego de que agrediera verbalmente a un periodista de este medio. Fue así que se disparó el concurso para cubrir esa vacante y el elegido, en diciembre de 2021, fue Oscar Trad, quien se venía desempeñando como vice. De esa manera, dejó el cargo libre y se lanzó un nuevo proceso de recambio, en el que Ferrero terminó designado, en junio de 2022, quien venía cumpliendo funciones como vocal. Este último puesto es el que está libre y no ha habido novedades para publicar un nuevo concurso. Las fuentes explicaron que no se puso en marcha antes porque el período de vocal vence en diciembre de 2023, por lo que, si se definía a un reemplazante, iba a estar unos meses, dado que, cerca de fin de año, debe volver a llamarse a otro concurso.

No obstante, no ha trascendido en el Ministerio de Obras si se lanzará el procedimiento de recambio en lo que queda de la actual administración o si lo encarará la próxima. Se trata de un cargo que puede estar en la mira del Gobierno de Marcelo Orrego, al igual que en otros organismos (ver aparte). El vicegobernador electo Fabián Martín había cuestionado, por ejemplo, el posible desembarco de funcionarios uñaquistas y militantes en algunos de los 14 cargos judiciales que está concursando el Consejo de la Magistratura.

El puesto de vocal en el EPRE es clave, ya que su titular integra el Directorio, que es el órgano que toma las decisiones de dirección y administración. El vocal posee firma para avalar las distintas resoluciones, tanto las que tienen que ver con los aumentos de tarifas, licitaciones, adquisiciones, multas a la empresa distribuidora Energía San Juan como las de orden interno. Por ejemplo, su sello cubre al del presidente o del vice en caso de ausencias temporales. Se trata de un cargo técnico, con conocimientos en ingeniería eléctrica, cuyo salario es equivalente al 90 por ciento de la remuneración de un ministro del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la ley 524-A, el concurso es de antecedentes y oposición, el cual está en manos del Ministerio de Obras. Se conforma un Tribunal Evaluador, el cual elabora una terna y el Gobernador elige a uno de los postulantes. Luego, el pliego es enviado a la Cámara de Diputados para obtener el acuerdo para la designación definitiva.

Con aval legislativo

El actual defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, fue electo diputado y debe asumir el 10 de diciembre. Su reemplazante surgirá a propuesta de los bloques y se nombrará por simple mayoría. La Cámara también debe designar a un representante en el Consejo de la Magistratura y dos en el Jury.