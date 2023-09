Lo que pretende ser el segundo pulmón verde de la ciudad, después del Parque de Mayo, está demorado y su finalización quedará para la futura gestión en la Capital. El actual jefe comunal, Emilio Baistrocchi, confirmó que Nación está retrasada con el envío de fondos para el Ecoparque, por lo que la obra no estará finalizada este año. Así, será el gobierno de Susana Laciar, de Juntos por el Cambio (JxC), el que deberá decidir si le da continuidad a las tareas que se están desarrollando en el predio de 5,4 hectáreas, donde antes estaba ubicado el exmatadero, sobre Ruta 40 antes de llegar a Benavidez. Según indicó el intendente, el proyecto hoy cuenta con un avance del 50 por ciento y "no es lo esperado a esta altura", ya que, "a esta fecha, lo tendríamos que tener terminando". Hasta el momento, a la municipio ingresaron unos 300 millones de pesos de los 614 millones prometidos por Nación, pero con un inconveniente: según Baistrocchi, producto de la inflación, "el costo de la obra se ha ido al doble", por lo que la administración central deberá enviar más fondos de los previsto. Según estimó, esperan llegar al cierre del mandato, a lo sumo, con un 70 por ciento de la obra terminada, por lo que el resto quedará para Laciar.

La obra del Ecoparque es uno de los principales proyectos que encaró Baistrocchi en la Capital, junto con otras iniciativas como las obras de pavimentación, iluminación o el polo gastronómico, en la zona de calle Las Heras, frente al Teatro del Bicentenario. Para el caso del Ecoparque, se trata de una obra que tiene por objetivo recuperar una zona emblemática de la Capital, ya que, durante décadas, en ese sitio funcionó el matadero más grande de la provincia. Incluso, todavía existen vestigios de esas tareas, con edificios, piletas y cámaras sépticas.

Paseo. El Ecoparque, de 5,4 hectáreas, promete ser el segundo pulmón verde de Capital, después del Parque de Mayo.

Para transformar el lugar, Baistrocchi presentó un proyecto en el área Parques Nacionales y tuvo el OK para la financiación, a través de un aporte no reembolsable por 614 millones de pesos. Las tareas comenzaron el 21 de septiembre del año pasado y, según una recorrida que se hizo en abril de este año, para la misma fecha de este mes, las obras deberían estar listas. Consultado sobre el avance del proyecto, el intendente indicó que "a fin de año vamos a llegar al 70 por ciento". El dato no es menor, dado que la futura intendente deberá gestionar los recursos ante las autoridades nacionales y, bajo ese marco, resultará clave conocer quién ganará las elecciones presidenciales. Si Javier Milei, de La Libertad Avanza, gana la contienda, o si lo hace Sergio Massa, de Unión por la Patria, Laciar deberá acordar fondos con funcionarios de otro color político. En ese marco, lo ideal para ella sería una victoria de Patricia Bullrich (JxC).

El intendente indicó que el 30 por ciento restante de la obra comprende a "sanitarios e iluminación", a la vez que confirmó que Nación "está demorada", al punto que, a un año de iniciadas las tareas, sólo ha recibido "300 millones de pesos", la mitad de los fondos comprometidos. Incluso, Baistrocchi explicó que, producto del avance de la inflación, "el costo de la obra se ha duplicado", lo que llevó a firmar adendas (agregados al acuerdo original) para poder financiar la obra. Además, dijo que Nación no está enviando recursos y que "no sabemos si van a llegar más fondos", por lo que algunas obras del Ecoparque "se deberán hacer con aportes de la comuna". El proyecto tuvo aval de la provincia, al punto que la gestión uñaquista ha previsto un barrio en un terreno contiguo (Ver recuadro).

Un nuevo barrio, frente al Ecoparque

Al costado Norte del Ecoparque de Capital, el Instituto Provincial de la Vivienda, que conduce Marcelo Yornet, proyectó un barrio de 124 unidades habitacionales que estarán divididas entre 6 unidades de monoblocks, con planta baja, primero y segundo piso. La iniciativa lleva el nombre de Complejo Habitacional Parque Norte y fue anunciado cuando el gobernador, Sergio Uñac, recorrió en abril el avance de las obras del Ecoparque. Algunos de los edificios, tendrán vista directa al parque de Capital, mientras que el resto mirará hacia el Norte.