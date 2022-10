La imposición de nombres a dos calles de Santa Lucía desató críticas de un concejal del Partido Justicialista (PJ) contra la conducción departamental de Juan José Orrego, uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC). Marcelo Cerdera, vicepresidente segundo del Concejo Deliberante, cuestionó que la gestión comunal solicitara que dos arterias del Barrio Noreste lleven el nombre de militares que fueron parte del Gobierno de facto de Alejandro Lanusse, quien estuvo al frente del país entre 1971 y 1973. El pedido del oficialismo comunal fue que una de las calles sea nombrada Hermes Quijada, mientras que la otra se denomine Emilio Berisso. Cerdera explicó que se trata de nombres que ya existen en el barrio y el pedido surgió para que se extiendan sobre proyecciones. En esa línea, dijo que, "si gobiernos anteriores cometieron el error de poner esos nombres, mal podemos nosotros repetir esos errores" y resaltó que "lo llamativo es que los concejales de JxC no sabían de quiénes se trataba y fueron los que presentaron el proyecto". Así, indicó que su bloque ya adelantó que se opondrá a las denominaciones, lo que será discutido en la comisión de Obras y Servicios, por lo que espera que exista un cambio al proyecto original. Según explicó, "existen 21 sanjuaninos que son héroes fallecidos en el ARA General Belgrano y otros santaluceños destacados y ¿les vamos poner estos nombres?".

Este medio intentó comunicarse con el presidente del cuerpo deliberativo, Luis Estebes, quien respondió un llamado inicial, pero, tras la consulta sobre el tema, la comunicación se cortó y no volvió a contestar, por lo que no hubo respuesta del oficialismo. No es la primera vez que Cerdera cuestiona a la gestión de Orrego, ya que, anteriormente, lo hizo por el aumento que el intendente aplicó a becarios del departamento, el que, según el edil, fue menor al que otorgó la provincia a sus trabajadores. Además, había criticado el traspaso de contratados a planta permanente, un listado que los concejales del PJ pidieron que se dé a conocer, aunque no tuvieron respuestas, por lo que Cerdera resaltó que "no tengo dudas" de que habrá "favoritismo" por personal ligado al orreguismo.

La denominación de calles con nombre de militares de Gobiernos de facto es un tema sensible, ya que toca las fibras íntimas de una sociedad que no olvida lo que ocurrió en los años de plomo. En este caso, se trata de Quijada y Berisso, quienes fueron parte del gobierno de Lanusse, señalado como el que inició la represión a grupos subversivos. Incluso, durante esos años, se produjo la desaparición en San Juan de Sara Palacio y Marcelo Verd, hecho que constituyó el primer caso en el país de un secuestro de militantes de izquierda. Además, los militares nombrados fueron asesinados por grupos guerrilleros.

Cerdera indicó que el proyecto para definir esos nombres de calles para el barrio Noreste se presentó en el jueves en sesión y que, cuando ingresó, "pregunté cuál había sido la metodología para definir el nombre de las calles. El secretario administrativo indicó que se trató de consulta a los vecinos, a modo de encuesta, pero que no se nos entregó copia porque no tenían plata para la fotocopia". Así, el edil dijo que "les advertí que las calles iban a ser denominadas con nombres de militares, cuestión que el resto de los concejales del oficialismo no advirtieron". Incluso, dijo que el edil Daniel Ripoll sostuvo que se trataba de prolongaciones de calles. Así, Cerdera sostuvo que "mal podemos repetir los errores que se cometieron antes".



Composición

El Concejo Deliberante de Santa Lucía cuenta con ocho ediles, de los cuales, el oficialismo municipal de JxC cuenta con cinco miembros. Así, el intendente Juan José Orrego cuenta con mayoría dentro del cuerpo, lo que le permite presentar proyectos y que los mismos sean aprobados sin cuestionamientos.