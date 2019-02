Había ingresado al Concejo Deliberante de Rawson en 2011, de la mano del intendente Juan Carlos Gioja, con quien repitió la banca en 2015. Para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 31 de marzo, Eduardo Hogalde cerró un acuerdo con el precandidato a la jefatura comunal del uñaquismo, Pablo García Nieto, y va en cuarto lugar en la lista de ediles. Por esa jugada, el concejal aseguró que el giojismo lo marginó, dado que lo sacaron de la presidencia de la Comisión de Asuntos Legales y de la Secretaría de Ambiente. "Me castigaron simplemente porque estoy con García Nieto y Sergio Uñac", resaltó Hogalde.



El departamento rawsino es el bastión del giojismo y el actual jefe comunal no puede repetir dado que en diciembre cumplirá su segundo mandato. No obstante, desde la estructura que comanda Juan Carlos y José Luis Gioja impulsaron a un hombre de sus filas, el secretario de Obras, Rubén García. Por su parte, el uñaquismo puso en la cancha a uno de sus alfiles, el presidente de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, García Nieto. En su armado, este último incluyó en la lista de concejales a Hogalde, quien dijo que su movida tuvo consecuencias. "Fui desplazado durante la confirmación de autoridades de las comisiones. A todos los integrantes les respetaron sus puestos, excepto a mí por integrar la lista de García Nieto", resaltó el concejal que pasó al uñaquismo. "Me dijeron que me fuera del bloque y no tengo problemas. Está claro que no saben dividir lo institucional de lo electoral. Me están corriendo para q me convierta en oposición", agregó.