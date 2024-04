El nuevo rechazo de los tres gremios docentes a la propuesta de suba salarial que hizo el Gobierno provincial derivó en que este martes decidan anunciar un paro, la primera medida de fuerza en conjunto en mucho tiempo.

Es que anoche, tanto UDAP, UDA como AMET, rechazaron en pleno el último ofrecimiento: consistía en aplicar en abril un aumento en los haberes del 11%, más una suma fija de $35.000 y los ítems que ya no paga Nación y que se hizo cargo la provincia, como son FONID y Conectividad.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, adelantó que si hay paro, habrá descuento, de acuerdo a lo manifestado en una entrevista eb Radio Sarmiento.

"Sigo sosteniendo que hemos abierto el diálogo, estamos del lado de los docentes y hemos avanzado mucho a diferencia de lo que era este ministerio. Creo que el diálogo no se debería cortar", explicó la funcionaria.

A la espera del anuncio oficial de la fecha en que realizarán el paro docente, Fuentes fue clara al afirmar que "tendremos que tomar las medidas correspondientes que también significa darle valor a aquel docente que no hace paro y está en las aulas frente a los alumnos. No es lo mismo el docente que va a trabajar que el que no lo hace. Al docente que no va a trabajar por un paro, dentro de una paritaria docente, donde se han dado todos los espacios de conversación, tendremos que descontarle el día”.