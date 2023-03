Este miércoles, cuando se cumple el número de 16 del paro realizado por los docentes autoconvocados, autoridades del Ministerio de Educación de la provincia informaron que, están terminando de pasar las planillas con las inasistencias de maestras de toda la provincia. De ese modo, se espera que el Ministerio de Hacienda realice la liquidación de sueldos con el descuento de los días no trabajados.

“Nosotros seguimos trabajando en el día de hoy con la carga de novedades por parte nuestra, con el gravado de las asistencias e inasistencias en cada escuela. El procedimiento que estamos desarrollando es el mismo que se hace habitualmente, sólo que está vez tuvimos un día más para trabajar debido a que la tarea se alargó por la gran cantidad de inasistencias”, comentó Daniela González, secretaria de Coordinación Administrativa Financiera de Educación en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

Y acentuó: “Recibimos las planillas con la normalidad de todos los meses, con lo atípico de que tenemos más inasistencias, pero nuestro procedimiento es el mismo. Hemos pedido la asistencia de tres periodos 1 de marzo, 10 de marzo y, después, al 16 de marzoa. En el día de hoy terminaremos de pasar todos los datos al Ministerio de Hacienda para que haga el cálculo”.

En cuanto a lo que sucede ahora en diferencia a lo que pasó el año pasado, cuando los docentes autonconvocados realizaron 7 días de paro, pero no se les descontaron los días no trabajados, explicó que, “el año pasado salió un decreto a través del cual no se consideraron las ausencias. Es decir, se solicitó no contemplar las inasistencias. Esta vez no hay una normativa de ese tipo”.