Después de que DIARIO DE CUYO publicara que el vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, volvió a participar en un acto de Juntos por el Cambio, el diputado provincial y referente del Bloquismo, Andrés Chanampa, aseguró que analizan presentar una denuncia. "Estamos analizando qué hacer. Él tendrá que explicarlo en su momento", afirmó.

"Hay dos cuestiones, una institucional y otra política, que van de la mano. Porque el doctor Conti tiene un cargo aprobado por los diputados luego de una presentación del Bloque de Marcelo Orrego. Enrique ya no pertenece al partido Bloquista porque empezó a trabajar en otros frentes. Pero Marcelo Arancibia ya había presentado una denuncia anteriormente por un hecho similar, que la Cámara le trasladó a la Justicia, que llevó adelante el Jury que le advirtió a Conti que no realice más estas actividades", recordó Chanampa en diálogo con el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento.

Y agregó: "Él representa a un espacio que dice respetar los principios constitucionales, pero parece que a eso se lo pasan por cualquier lado. Ahora se lo ve en otro acto con Orrego. Nosotros hemos cumplido con lo que mandan la Constitución y a Ley. A mí no me molesta porque ya no pertenece ni siquiera a la estructura del partido. Pero tendrán que dar explicaciones, tanto Conti como el partido que representa".

Para finalizar, afirmó: "A mí me parece que esto es reírse de la sociedad. Estamos analizando qué hacer, el tendrá que explicarlo en su momento. Vamos a analizar si hacer una denuncia dentro de nuestro bloque. Después lo vamos a conversar con el Vicegobernador -Roberto Gattoni-, porque me parece que es una burla. Incluso la Justicia también puede actuar de hecho, porque ya había hecho una advertencia".

Cabe recordar que, la polémica surgió luego de que salió a la luz que, el pasado martes 13, la mesa política de Juntos por el Cambio, encabezada por Marcelo Orrego, mantuvo una reunión con dirigentes de toda la provincia con el objetivo de hablar sobre el sistema electoral y empezar a trabajar de cara a 2023. Además de todos los líderes políticos del espacio, estuvo presente Conti, quien en marzo pasado zafó de un juicio de destitución por un hecho similar.