El Concejo Deliberante de Rawson tendrá hoy una sesión en la que se vislumbra que generará disputas en el ámbito sindical, ya que tendrá que definir si le da o no participación a UPCN en las paritarias del municipio. El pedido del gremio que conduce José "Pepe" Villa no es nuevo, ya que lo había realizado en la anterior gestión de Juan Carlos Gioja y no había tenido eco, dado que todos los representantes paritarios quedaron para Suoem. "Eso pasó porque arreglaron en la época de Gioja y (Juan Carlos) Salvadó". Este último sigue como titular del deliberativo comunal. El planteo vuelve a cobrar relevancia, sobre todo porque el actual jefe departamental, Rubén García, viene manteniendo cruces con el sindicato municipal, que lidera Antonino D"amico, quien le ha venido realizando asambleas en el obrador y obstaculizando la prestación de servicios durante el reclamo por el movimiento de trabajadores a distintas áreas.

En juego están los ocho lugares paritarios sindicales.

El debate y la decisión en el Concejo revelará los posicionamientos tanto del oficialismo como de la oposición con respecto al tema y de manera interna. Principalmente, Salvadó tiene un aceitado vínculo con Suoem, al punto de que había convocado y encabezó el lunes la reunión paritaria con los dirigentes gremiales por el conflicto laboral que se había generado, cuando la estrategia del intendente fue dirimir el problema en la Subsecretaría de Trabajo. De hecho, el propio D"amico reconoció que, en una asamblea con los trabajadores, Gioja debería haber postulado como candidato a intendente en las elecciones del año pasado al titular del Concejo Deliberante.

La Comisión Paritaria en Rawson, que viene trabajando en el organigrama funcional y en los futuros concursos, está compuesta por cuatro miembros del Ejecutivo municipal, cuatro del Legislativo y ocho representantes sindicales, que están en poder de Suoem. Villa sostiene que debe haber una participación proporcional de todos los gremios que tienen representación en la comuna, mientras que D"amico se opone históricamente a la intervención de UPCN.