El Consejo de la Magistratura definió las ternas para los 14 cargos judiciales vacantes.

A mediados de este mes se terminaron de realizar las entrevistas a los cerca de 330 postulantes y tras ese paso avanzaron a la definición de candidatos.

De esa manera, todo va encaminado a que la instancia de designación por parte de la Cámara de Diputados se dé ahora en noviembre.

El 12 de este mes el Consejo terminó una de las etapas más largas del concurso, ya que sus integrantes entrevistaron un número récord de postulantes: se inscribieron 340 y, tras una serie de bajas, quedaron cerca de 330. De esa forma, es el proceso que más interesados ha tenido, dado que ha sido mayor al de 2020, que había marcado una cantidad de inscriptos inédita con 280 candidatos.

En el concurso se definen puestos de relevancia en la Justicia, dado que serán magistrados con sueldos altos y en espacios muy codiciados. Un grupo está destinado a cubrir vacantes por jubilación y otro para reforzar el sistema penal acusatorio. Los cargos son uno para la Cámara Civil, uno para el Tribunal de Impugnación, uno para el Juzgado de Ejecución Penal, uno para el Juzgado de Paz de Capital, cuatro para juez de primera instancia, tres para defensores Oficiales y uno para fiscal, además de otro fiscal y un asesor Oficial para la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal.

-Un (1) Cargo de Juez de Cámara (Cámara de Apelación Civil Sala II):

• ESCOBAR, ERNESTO

• NAVAS BACA, MARCELO MIGUEL

• PASTOR, CARLOS DANIEL

-Un (1) cargo de Juez de Cámara - Tribunal de Impugnación:

• CASTRO, FERNANDO ROBERTO

• MOINE, RICARDO ESTEBAN

• ROCA, RENATO DARIO

-Un (1) cargo de Juez de Primera Instancia (Juzgado de Ejecución Penal):

• DE LA FUENTE, GUSTAVO ANTONIO

• ZAPATA, FEDERICO EMILIO

• ZOGBE, SILVINA

-Cuatro (4) cargos de Juez de Primera Instancia - Colegio de Jueces (fuero penal):

Primera Terna:

• LEON, PABLO LEONARDO

• SALAS, IVANA DEL CARMEN

•VILLALBA, LEONARDO NELSON

Segunda Terna:

• ALLENDE, FLAVIA GABRIELA

• BONOMO, FERNANDO JOSÉ

• GARCIA CASTRILLÓN, JUAN MANUEL

Tercera Terna:

• BAIGORRIA, EMMA CAROLINA

• FARRAN, MARIA DEL VALLE

• FERNÁNDEZ CAUSSI, GERARDO JAVIER

Cuarta Terna:

LOPEZ MARTI, SERGIO FABIO

• RECIO CORREA, MARIA VERONICA

• RODRÍGUEZ, IVANA ESTER

-Un (1) cargo de Juez de Paz Letrado (Tercer Juzgado de Paz Letrado Capital):

• CONCA, MARIA ALEJANDRA

• DOÑA, ANA GRACIELA

• LLOVERAS, RUBEN EDUARDO

-Un (1) cargo de Fiscal de Primera Instancia:

• GINESTAR, ADRIANA ELIZABETH

• POBLETE, FABRICIO ANGEL

• VARGAS CHIRINO, ROMINA VALERIA

-Tres (3) cargos Defensor Oficial:



Primera Terna:

• MATTAR, EDUARDO MARIO

• ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA

• SOLERA, ROMINA GUADALUPE

Segunda Terna:

• ANZORENA, FABIANA BEATRIZ

• GONZALEZ RIUTORT, JUAN CARLOS

• MONSERRAT, NELIDA ELIZABETH

Tercera Terna:

• EJARQUE, MARIO

• HERRERO PALACIOS, ANA VICTORIA

• TURON, JORGE DANIEL

-Un (1) cargo de Fiscal de Primera Instancia - Segunda Circunscripción Judicial:

• GERARDUZZI, CRISTIAN ALBERTO

•CHIFFEL GABRIÉLA MELISA

• TORCIVIA, MARTIN GUSTAVO

Un (1) cargo de Asesor Oficial - Segunda Circunscripción Judicial:

• ABALLAY, CINTIA DEL VALLE

• ROMAN BARON, MARIA BELEN

• ZALLIO, JUAN RAMÓN

POLÉMICA

El concurso estuvo atravesado por la polémica, ya que el vicegobernador electo, Fabián Martín, había señalado que la actual gestión "no puede tomar decisiones unilaterales en la elección de jueces y fiscales porque creemos que la Justicia tiene que ser independiente. Los órganos de control y, especialmente, la Justicia no pueden ser politizados. Hay que desintoxicar de política a la Justicia". Además, había indicado que "se habla de nombres con los que corremos el riesgo de que se politicen estos organismos y no me parece que sea positivo", aunque no había dado detalles. Por eso, expresó que "lo óptimo sería que (las designaciones) fueran por acuerdo o dejarlas para después del 10 de diciembre".

Desde el Gobierno le contestaron a Martín que era "selectivo" a la hora de discutir temas en la transición, además de remarcarle que era "contradictorio". Lo cierto es que hubo funcionarios (de segundas y terceras líneas) del Ejecutivo provincial y del municipio capitalino que se anotaron al concurso, pero, luego de que estallara la polémica, decidieron bajarse de carrera.

Una vez que ingresen las ternas a la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia también deberá hacer una ronda de entrevistas a los postulantes finales para conocer el perfil de cada uno ellos, dado que la propuesta de designación saldrá de los bloques legislativos. Luego, los diputados, por mayoría, serán los encargados aprobar los nombramientos.