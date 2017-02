En la primera reunión del año de las paritarias del sector educativo, la discusión entre el sector oficial y los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, que tuvo lugar en la tarde de ayer, pasó por el análisis de cómo afectará a las finanzas locales el dinero que dejará de enviar la Nación por el Fondo Compensador.



Se trata de una ayuda extra que surgió en la gestión anterior para auxiliar a los distritos con dificultades para pagar los salarios, como ocurría en San Juan. Según las cuentas que sacan en la administración uñaquista, el Ejecutivo local deberá hacerse cargo de unos 153 millones de pesos al año para cancelar ese ítem, que forma parte del sueldo del maestro.



La cuenta surge de considerar que en San Juan se pagan unos 30.000 cargos, de 1.405 pesos cada uno, pero que, con las cargas sociales, se irá a 1.700 pesos por cargo. Pero la Nación sólo aportaría el 75% de ese monto, mientras que el 25% restante lo tendrá que pagar el Gobierno local.



Según explicó el ministro Hacienda, Roberto Gattoni, al término de la reunión mantenida en la cartera educativa junto a su titular, Felipe De los Ríos, lo que llegará es una partida que se supone que vendrá desde el Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio.



El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, ya les había adelantado a las provincias que ese fondo va camino a desaparecer. Incluso San Juan recibió el año pasado menos dinero del presupuestado y la diferencia tuvo que salir de las arcas locales.



En definitiva, en la primera reunión no hubo propuesta salarial de ningún tipo y el Gobierno y los gremios, representados por Graciela López (UDAP), Roberto Rosa (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), acordaron seguir las negociaciones el miércoles 1 de marzo, a las 18,30.



En ese nuevo encuentro, el ministro Gattoni no descartó hacer una propuesta de incremento, que tenga en cuenta el déficit que producirá en la economía provincial la falta de la totalidad del Fondo Compensador que dejará de enviar la Nación.



La discusión arrancó cuando los gremios docentes vienen reclamando la necesidad de convocatoria a una paritaria nacional para definir el piso salarial, pero la administración macrista ya adelantó la decisión de dejar las negociaciones en manos de las provincias.



Si no hay paritaria nacional, los sindicatos ya anunciaron que no iniciarán las clases el próximo 6 de marzo y López, la titular de UDAP, la agrupación mayoritaria en la provincia, ratificó ayer esa postura. Todo dependerá de una reunión nacional de CTERA, que tendrá lugar el jueves.

Las voces



Roberto Gattoni - Ministro de Hacienda



“La falta de dinero del Fondo Compensador por supuesto que desestabiliza las finanzas, porque cualquier cuestión que signifique una disminución en los recursos para atender a los salarios significa un desfinanciamiento que la provincia tiene para atender para el el sector de la educación”.



Graciela López - UDAP



“El diálogo está abierto, no se ha cerrado, pero tampoco podemos avanzar porque necesitamos una solución. La provincia estaría de acuerdo en hacerse cargo de la diferencia del fondo, pero estamos viendo de qué manera. Lo que hay que ver es cómo se va a incorporar al recibo de sueldo”.





Roberto Rosa - UDA



“Hoy más que nunca vamos a continuar reclamando la paritaria nacional para que la Nación haga un mayor aporte al financiamiento educativo. Las provincias compensadas son las que vamos a sufrir una consecuencia mucho más grave de lo pensado por la falta de los recursos del fondo”.