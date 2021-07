El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tendrá una interna en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria (PASO) del 12 de septiembre. Según confirmaron desde la coalición, habrá dos listas en competencia. Una estará representada por dirigentes de la Nueva Izquierda y, la otra, por integrantes del resto de los partidos que integran la alianza: la Izquierda por una Opción Socialista, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero.



Desde el primer armado indicaron que Cristian Jurado encabezará la lista, mientras que Mary Garrido ocupará el segundo lugar. El tercer puesto no está cerrado, pero será anunciado hoy en una conferencia de prensa prevista a las 13, en la sede de la Nueva Izquierda.



En el caso de la segunda nómina, es un hecho que Gloria Cimino, de la Izquierda por una Opción Socialista, será una de las precandidatas, aunque no está definido en qué lugar, ya que no se descarta que pueda ocupar el segundo casillero. En este caso, la lista de postulantes quedará confirmada hoy, cerca del mediodía. La decisión de los sectores de izquierda de ir a una interna con dos listas es la respuesta a un mandato nacional, donde ese mismo espacio definió presentar competencia de cara a septiembre.