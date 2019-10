Movimientos. Uñac habló de cambios y continuidades.

- Además de los cambios obligados en el Gabinete debido a que cuatro ministros resultaron electos, ¿va a haber otras modificaciones?



- Alguna más, pero no muchas más. No puedo cambiar todo porque, a la luz de los resultados, es un gabinete que ha funcionado, que se ha manejado con capacidad y honestidad.



- En Hacienda, ¿el futuro ministro va a salir de ese equipo?



- Es una posibilidad. Marisa López, la secretaria de Hacienda, y Gerardo Torrent, el subsecretario, se han manejado muy bien, conocen todo lo que es el circuito interno y han acuñado experiencia. Pero todavía no tengo definiciones sobre eso.



- En Desarrollo Humano se viene hablando que el electo diputado Fabio Aballay puede desembarcar en el ministerio...



- Cuando fui asesor legal en Pocito, en la época de Joaquín Uñac, Fabio fue director de Acción Social y lo hizo con mucha capacidad. Todavía no tengo definiciones sobre quién puede ir ahí. Ahora, reúne el perfil para poder estar, pero no lo he definido. ¿Fabio podría estar ahí? Tranquilamente.



- ¿Y en Minería?



- Es un gran desafío. Hensel lo ha manejado muy bien. Hemos tenido momentos delicados en la minería, en los que parecía que se quebraba la licencia social y, sin embargo, no solamente la mantuvimos si no que la fortalecimos. Deja esa satisfacción que una actividad que es política de Estado se pudo mantener con ese carácter. Alberto tiene un buen equipo, pero no me he sentado a conversar con él porque no me han dado los tiempos.



- Y en el Ministerio de Gobierno...



- Las cuatro personas que tienen nuevos destinos definidos por el voto popular dejan lugares que me va a costar mucho reemplazar porque se han desempeñado muy bien. Oxigenar el gabinete es parte de lo que tenemos que hacer porque no veo que sea el camino tener los mismos funcionarios durante dos períodos. Renovar es parte de lo que se debe dar en la política y es lo que no sólo hemos pregonado, sino que hemos practicado.



- ¿Dónde va a oxigenar? ¿En Salud? ¿En Educación?



- En esas dos áreas es muy probable que pueda haber continuidad, pero aún falta mucho.