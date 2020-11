En la agenda del gobernador Sergio Uñac se encuentra un viaje a Buenos Aires para hoy en la tarde noche, en el que, según trascendió, están en carpeta las gestiones para destrabar la obra de la Ruta 40 Sur. La empresa mendocina Green tiene a su cargo las tareas, las cuales están paralizadas desde enero de este año. En el medio hay todo un conflicto legal, ya que la compañía se encuentra en concurso de acreedores, pero, además, no cumple con un requisito impuesto en el contrato y le reclama una deuda millonaria a Vialidad Nacional. Frente a ese escenario, se barajaron alternativas, como que se efectuara una modificación en el contrato para que la firma pudiera continuar o, por el contrario, quitarle la adjudicación y que entre a jugar una nueva empresa. Por todo ese enredo, tanto en la provincia como en la Nación buscan una solución que no derive en un impacto judicial, dijeron fuentes calificadas, la que podría darse tras el encuentro entre los funcionarios.

A todo eso, la delegación local de Vialidad Nacional viene haciendo trabajos de mantenimiento sobre los sectores abandonados y van camino a tener la colaboración, a través de convenios, de los municipios de Pocito y Sarmiento, indicaron las fuentes. Green había ganado la licitación para la transformación de 50 kilómetros de la Ruta 40 Sur en autopista, la cual se dividió en dos secciones: uno que va desde Calle 8, en suelo pocitano, al empalme de la Ruta 295, en tierra sarmientina, y el segundo, que parte de ese punto hacia la localidad de Tres Esquinas. Ambos tramos comenzaron el 28 de mayo de 2018 y el primero llegó a tener un avance de tan solo el 10,74 por ciento, mientras que el segundo alcanzó el 28,55 por ciento. La obra tenía que estar terminada después de dos años del inicio de ejecución.

La reunión con las autoridades nacionales se desarrollará mañana y también está en la agenda la participación de Uñac en el lanzamiento de la mesa nacional del plan estratégico para el Desarrollo Minero Argentino. Además, fuentes calificadas habían señalado que el sanjuanino tenía previsto charlar con referentes de la gestión del presidente Alberto Fernández en el transcurso de esta semana sobre su propuesta de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene para evitar un riesgo sanitario por la pandemia y generar un ahorro económico.

En cuanto a la Ruta 40 Sur, se trata de una obra que se encuentra dentro del plan del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien ha buscado reactivar todos aquellos trabajos que han estado paralizados. En este caso en particular, la traba está en el conflicto legal que atraviesa Green y los reclamos cruzados con Vialidad Nacional.

Uno de los problemas es que el contrato le exige garantías bancarias a la constructora, las que no puede conseguir de las entidades financieras. A su vez, desde la empresa le vienen reclamando a Vialidad el pago de una deuda de 308 millones de pesos de certificados por trabajos realizados y no pagados desde julio del año pasado en un tramo y desde agosto de 2019 en el otro. Y la repartición no los abonaría, justamente, porque la compañía no cumple con las garantías.

En el medio, Green estaría al borde de la quiebra, mientras que la obra ya cumplió 10 meses de una parálisis total.

Relocalización

Antes de partir a Buenos Aires, Sergio Uñac tendrá una actividad en Zonda. Se trata de la relocalización de unas 160 familias que habitan en la Villa Esperanza y la Villa Hidráulica. Los beneficiarios serán trasladados a barrios nuevos, en el operativo que incluye a distintas reparticiones y comenzará a las 9,30.