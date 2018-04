Reunión. Uñac y otros políticos del país participaron de un encuentro para políticos católicos de Latinoamérica, que se desarrolló en diciembre en Colombia.

El gobernador Sergio Uñac emprenderá un viaje al Vaticano esta semana en el marco de la continuidad de la experiencia del Encuentro de Católicos con Responsabilidades Políticas al Servicio de los Pueblos Latinoamericanos. El titular del Ejecutivo local participará de la misa abierta que dará el papa Francisco y la expectativa es poder saludarlo, aunque en el entorno del pocitano reconocen que es difícil debido a que el jefe de la Iglesia Católica no viene dando audiencias.



Uñac había participado en diciembre del encuentro de políticos católicos en Colombia. El mismo tiene como objetivo el intercambio de experiencias, testimonios y reflexiones sobre las experiencias de laicos católicos que asumen responsabilidades políticas. En esa ocasión, el Gobernador había puesto en valor una reflexión del papa Francisco al señalar que "no se puede gobernar si no se hace con humildad y con respeto". En ese marco, había manifestado que "esto hace explosión en varios de los dirigentes que no nos damos cuenta que si perdemos esas dos virtudes, evidentemente no estamos gobernando hacia la sociedad. A mi criterio hay que gobernar con la sociedad para que ellos se sientan representados por sus autoridades".

El encuentro en Colombia se realizó del 1 al 3 de diciembre.



También había destacado que "la velocidad de las situaciones actuales, de la vida misma, la pérdida de valores que uno puede palpar en condiciones extremas, hace que debamos aunar esfuerzos quienes tenemos responsabilidades. Los cambios que debamos imprimir deben nacer de quienes tenemos esta máxima responsabilidad, pero dirigidos a la sociedad, porque es la sociedad la que nos coloca en donde debemos estar".