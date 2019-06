Alfiles. La instancia de revisión del acuerdo salarial con los docentes fue presidida por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y su equipo, la secretaria Marisa López y el subsecretario Gerardo Torrent. Hoy es el turno de los estatales.

Ante la solicitud de los gremios docentes, el Gobierno decidió ayer adelantar a julio una parte del segundo tramo del acuerdo salarial del siete por ciento previsto para agosto. El porcentaje final, que será percibido con el sueldo del mes que viene, se conocerá mañana, en una nueva reunión que mantendrán las autoridades locales con los representantes de los maestros. El resto quedará tal cual quedó fijado en marzo, con el salario del octavo mes del año. La medida de anticipar una parte del segundo tramo radica en el escenario económico nacional que impacta en los recursos locales. Según manifestó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, la caída real de la recaudación respecto a la inflación "hace imposible que podamos adelantar todo el tramo a julio". Por su parte, los representantes de los gremios de UDAP, UDA y AMET, destacaron la apertura y el esfuerzo que hará el Ejecutivo y esperan que el mismo cubra el desfasaje actual que existe entre el salario del docente, con un incremento del 15 por ciento, y la inflación, que alcanza el 19,2 por ciento a mayo.



La reunión de ayer, de la que participó Gattoni, el ministro de Educación, Felipe de Los Ríos, y los titulares de los tres gremios docentes (Ver protagonistas) estaba prevista en el acuerdo paritario que se cerró en marzo. En ese documento se estableció que los maestros de la provincia recibirán un incremento salarial del 27 por ciento en tres veces: un 15 por ciento en marzo, siete en agosto y cinco en noviembre, más la cláusula gatillo si inflación supera ese índice. Además, se fijó una instancia de revisión, encuentro que se llevó adelante ayer y que hoy continuará con el resto de los gremios estatales.



Sobre el esfuerzo que hará la administración uñaquista para adelantar un mes parte del segundo tramo, el titular de la cartera de Hacienda explicó que "haremos lo posible, ya que se nos está haciendo muy difícil todo este año. Por eso les pedimos a los gremios que sea un esfuerzo compartido entre las partes". Además, sostuvo que la provincia está saliendo a afrontar con recursos propios fondos que no están llegando desde Nación. Algunos de esos aportes son los destinados a vacunas y diálisis. Así, Gattoni disparó contra la administración macrista al manifestar que "además de no cumplir con la deuda de rutas, no están transfiriendo aportes de programas clave". Por otro lado, desde el Ejecutivo recordaron que la coparticipación nacional ha caído quince puntos sobre la inflación interanual, esto es, de mayo de 2018 a mayo de este año, una suba de precios que asciende al 57,3 por ciento.



Un punto central que permitió que el Gobierno y los gremios llegaran a un acuerdo en paritaria fue la implementación por tercer año consecutivo de la cláusula gatillo. De acuerdo al análisis sobre la suba de precios que los sindicatos docentes hicieron ayer, esperan que ese ítem se active una vez que se conozca la inflación de septiembre. Así, y luego de haber recibido una actualización en el salario en julio y agosto, el tercer tramo del cinco por ciento previsto para noviembre quedará absorbido por la aplicación de la cláusula. La gestión uñaquista aplicó ese mecanismo para que el sueldo de los trabajadores estatales, docentes y no docentes, no pierda frente a la inflación.

Masa salarial

554

Son los millones de pesos por mes que el Ejecutivo destina para pagar el sueldos de los docentes. La cifra incluye el 15 por ciento de incremento que se fijó en marzo.

Protagonistas

ROBERTO GATTONI - Ministro de Hacienda

"No hemos definido porcentajes. Es imposible adelantar el segundo tramo entero a julio. El viernes vamos a venir con una propuesta para ver si podemos encontrar un punto de equilibrio. San Juan es una de las pocas provincias que tiene cláusula gatillo, vamos a garantizar un sueldo ajustado a la inflación".

LUIS LUCERO - Secretario General de UDAP

"Se analizó movilizar los tramos. Lo que acordamos es lograr un equilibro entre los efectos inflacionarios y el salario. Vamos a tratar de palear esta parte donde hemos quedado desfasados. Luego tenemos un punto clave a implementar: la cláusula gatillo, se va a aplicar más temprano que tarde".

JULIO ROSAS - Titular de UDA

"El Gobierno ha entendido que tiene que haber una actualización a partir del 1 de julio. Tiene que haber un 4,2 por ciento para que quedemos empatados con la inflación al 30 de junio. Tenemos un gobierno sensible que en el 2018 nos acompañó con la cláusula gatillo y está dispuesto a hacer lo mismo".



DANIEL QUIROGA - Secretario General de AMET

"El Gobierno está dispuesto a adelantar parte del segundo tramo, lo que es positivo. Las autoridades plantearon que están comprometidos económicamente por la baja recaudación y porque con las arcas locales están solventando planes nacionales. Esta reunión es para que logremos volver a recomponer el sueldo".