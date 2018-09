El contexto nacional de crisis económica y ajustes llevó a la gestión uñaquista a un cambio de estrategia en su reclamo por la deuda de 3 mil millones de pesos que Vialidad Nacional tiene con la provincia. El Gobierno insistió el jueves ante autoridades macristas con la devolución del monto en efectivo, a través de un plan acordado, pero la oferta de reinvertir la plata en rutas que están bajo la órbita del organismo quedó en segundo plano, ya que el objetivo ahora es reforzar el presupuesto, según manifestó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. El Ejecutivo local tiene en el horizonte los aportes extra en materia salarial por la aplicación de la cláusula gatillo fruto de la inflación, la caída del Fondo de la Soja cuyos recursos iban a pavimentos, por ejemplo, y el resto de las inversiones en rubros sociales, de seguridad, sanidad y obra pública (Ver Aportes y ...)



San Juan tiene sus cuentas equilibradas y está tomando las previsiones frente a un panorama de recortes que está encarando el macrismo para cumplir con las pautas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien el reclamo de la deuda se da en un contexto de incertidumbre nacional, la provincia va por recursos que le pertenecen, explicaron en el Gobierno. Inclusive, Sergio Uñac le pidió la semana pasada a su gabinete austeridad en el gasto (Ver foto). La cifra no es menor, ya que representa la plata que el Ejecutivo fijó para distribuir este año en las comunas, sin contar con el refuerzo salarial a los municipales. En números más sencillos, la deuda equivale a unas tres mil viviendas.



Gattoni fue claro al manifestar que "no vamos a enfrentar un ajuste con la situación de que Nación nos esté debiendo 3 mil millones de pesos", que "no podemos dejar pasar por tiempo indeterminado una historia que lleva más de dos año y medio atento a las circunstancia actuales, la cual debemos cerrarla". El ministro señaló que "Nación ha entendido el problema y ha quedado en dar una respuesta en el cortísimo plazo".



La obligación viene de la gestión pasada, cuando la provincia se hizo cargo del financiamiento de rutas bajo el control de Vialidad Nacional, como la 150, la 40 entre calle 5 y 8 y otras, con el compromiso del reintegro de los fondos. De hecho, el gobierno de Macri ha devuelto recursos, pero no de manera constante y así se acumuló un rojo de 3.000 millones de pesos, destacó Gattoni. A principios de julio, el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, se reunió con la titular de la repartición, Patricia Gutiérrez, a quien le planteó recuperar los recursos para reinvertirlos en mejoras y arreglos de dos rutas nacionales: la 40 al norte hacia Jáchal y la 153 en Sarmiento.



Ese era el plan de la gestión uñaquista, pero el escenario cambió drásticamente en las últimas semanas, con el futuro recorte nacional para el presupuesto local y la escalada sin freno del dólar que repercute en todos los rubros. Así, Gattoni se reunió el jueves con Alejandro Caldarelli, el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, y Rodrigo Pena, secretario de Hacienda. Es decir, los números dos de sus respectivos ministerios, debido a que "no da para más seguir negociando con Vialidad, que está visto que no cumple". El alfil uñaquista destacó que pese a la situación, "no hay dudas que el Gobierno nacional va a dar respuestas" sobre la deuda y que "no vamos a exigir cosas que no se puedan cumplir, pero queremos que haya un acuerdo de devolución y actualización".

Control del gasto



El gobernador Sergio Uñac reunió el martes a los integrantes de su gabinete, a quien les exigió cuidar el gasto y ser eficientes. El planteo no es nuevo, pero fuentes que participaron del encuentro revelaron que el mandatario está preocupado por el escenario nacional y que la exigencia cobró otro peso. Es que el Gobierno local ayudará a los municipios en la realización de las obras que se acordaron a través del Fondo de la Soja, el cual fue dado de baja por la Nación. Además, como instauró la cláusula gatillo en materia salarial, debe hacerle frente al aumento de la inflación por sobre la oferta del 17 por ciento que le hizo a los estatales. Y además está la discusión por el presupuesto nacional, en el que se habla de un recorte en los subsidios del transporte, lo que, de darse, afectará el precio del pasaje del transporte público. Las fuentes señalaron que las alternativas que se barajaron tienen que ver con postergar gastos que no sean prioritarios para el año que viene.

>Aportes y garantías

El Gobierno viene sosteniendo dos planes sociales nacionales: el de la tarjeta social y los comedores escolares. La Nación confirmó que no cortará los fondos que destina, pero tampoco los actualizará. Así, el Ejecutivo los solventará con recursos propios. Por otro lado, para que no haya un freno a los futuros trabajos del dique El Tambolar ante un eventual y temporal vaciamiento del fideicomiso, la provincia ofreció 60 millones de dólares, los que recuperará con el tiempo en el caso de que los ponga.

>Viviendas

700

Millones de pesos era la deuda que la Nación tenía con San Juan en fondos para viviendas. Uñac acordó con el ministro Frigerio destinar los fondos a la construcción de 1.150 casas.

>Soja

350

Millones de pesos dejará de recibir San Juan este año por el Fondo de la Soja que eliminó el presidente Macri. Los recursos se distribuían entre provincia y municipios para obras.