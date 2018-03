Ejercicio democrático. Desde la implementación de las PASO, los sanjuaninos votan en dos ocasiones por año electoral. Si se adelantan las elecciones provinciales, serán cuatro votaciones en 2019.

El tema de desdoblar y adelantar las elecciones locales de las nacionales de 2019 se venía hablando en el oficialismo y en el resto de los partidos. El senador Rubén Uñac había admitido el sábado en Radio Sarmiento que es una posibilidad y ayer su hermano Sergio, el gobernador de la provincia, estuvo en la misma sintonía, reconoció que lo están analizando al punto que dijo que la definición se dará durante este primer semestre del año. "Si unificamos los comicios, bien. Y si consideramos que por una cuestión operativa y práctica debemos separarlos para concentrarnos en lo que es el desarrollo de la política provincial, lo haríamos y le explicaríamos a los sanjuaninos el por qué", resaltó el mandatario.



La jugada no es menor, ya que las elecciones del año que viene son clave, ya que se elegirá al gobernador y al vice, a los diputados provinciales, los intendentes y concejales. Y además se votará al presidente y diputados nacionales. Para estos últimos cargos, la fecha del comicio está fijada por ley, mientras que el acto electoral para los puestos locales es convocado por el Ejecutivo sanjuanino, que puede pegarlo al calendario nacional o adelantarlo.



El adelantamiento jugaría a favor del oficialismo, ya que la campaña se centrará en lo local, en donde Uñac viene mostrando altos niveles de aceptación a su gestión. En cambio, el candidato a gobernador del frente Cambiemos San Juan perdería el arrastre del postulante presidencial. Justamente, en el principal espacio opositor, sus referentes se mostraron en contra de la movida, bajo el argumento de que los sanjuaninos tendrían que votar cuatro veces en un año y el costo que implica solventar el comicio (Ver El rechazo ...).



Sobre la cantidad de fechas para ir a las urnas, el Gobernador manifestó que "es un ejercicio democrático. Uno se debería quejar de no votar, no de poder expresarse". Y en cuanto a lo costoso que sería llevar adelante un comicio desdoblado, remarcó que "hay ciertas situaciones que fortalecen la democracia y uno no tiene que mirarlo desde el punto de vista económico. No es tal la inversión teniendo en cuenta que estamos definiendo para los próximos años cuatro años quiénes deben gobernar la provincia y los municipios".



El análisis que están realizando en el Ejecutivo para adelantar las elecciones tiene en cuenta las fechas. En primer lugar, en los comicios nacionales, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 11 de agosto de 2019 y las generales, el 27 de octubre. De acuerdo al Código Electoral provincial, la gestión uñaquista puede llevar adelante la votación para los cargos locales dentro un mínimo y máximo de tiempo. En el primer caso, la general tiene que hacerse 60 días antes de la finalización de los mandatos. Esto sería el 13 de octubre (muy cerca de la general de la Nación), mientras que las primarias se llevarían a cabo el 17 de junio. En la hipótesis de máxima, la general debería realizarse en la provincia 120 días antes de la culminación de cargos, es decir, el 18 de agosto, lo que llevaría las PASO al 20 de abril.



Si bien circuló la idea de eliminar las internas locales, Uñac expresó que no se darán de baja. "La Nación las mantiene. Correríamos la misma suerte", manifestó.





Disputa electoral

7

Fuerzas participaron en la general de las legislativas de 2017. La puja se centró entre el Frente Todos y Cambiemos.

Antecedente

En 2007, Santa Lucía y otras comunas adelantaron los comicios para despegarse del impulso del entonces gobernador Gioja, pero al final este hizo lo mismo.

El rechazo de Cambiemos

En plena sintonía, los referentes de Cambiemos San Juan manifestaron su rechazo al adelantamiento de las elecciones provinciales. El senador Roberto Basualdo indicó en Radio Sarmiento que "lo ideal sería que el país, la provincia y los municipios tengan una sola fecha. Hay gobernadores que les está yendo bien y quieren demostrar un liderazgo y separarlas para que les vaya mejor. Es una estrategia". Por su parte, el diputado nacional Eduardo Cáceres expresó que "adelantar las elecciones no está en línea con lo que pide la gente, deberíamos alejarnos de las políticas que están por encima de los intereses concretos de la gente. Tampoco sobran los recursos para gastar tanto dinero en una elección separada de la nacional". Rodolfo Colombo, de Actuar, destacó que "lo ideal es que todas sean el mismo día, por el gasto de plata y el hecho de que el ciudadano tenga que estar pendiente de varias elecciones".



César Aguilar, del bloquismo disidente, destacó que adelantar los comicios "genera más gastos para el Estado" y Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana, también se refirió a las implicancias económicas.