Combo. En el transcurso del primer semestre, el Gobierno planea licitar 3 mil viviendas, cuyos plazos de ejecución van desde los 12 a los 18 meses.

Luego del encontronazo por la deuda por viviendas que la Nación mantiene con la provincia, la gestión uñaquista viene ideado lanzar un paquete de licitaciones durante el transcurso del primer semestre de este año para la construcción de 3 mil casas para todos los sectores. Luego de que se cumplan los trámites del proceso y los plazos de ejecución, es de esperar que los hogares estén listos entre el año que viene y 2020.



El dato lo dio a conocer el interventor del IPV, Juan Pablo Notario, quien señaló que habrá barrios en todos los departamentos. La financiación saldrá de las arcas de la provincia, del Lote Hogar, del fondo Fonavi e inclusive se gestionarán con la Nación. El Ejecutivo local viene negociando con el macrismo una deuda por viviendas de unos 600 millones de pesos y un acuerdo está por concretarse, ya sea con la restitución de los fondos o con convenios por barrios nuevos que no estaban contemplados en el presupuesto 2018.

Las 3 mil casas que planea licitar el Gobierno estarán distribuidas en todos los distritos.

Pese a las tratativas, desde la Secretaría de Vivienda nacional emitieron un comunicado en el que no dijeron nada del saldo en rojo con la provincia sino que dieron cuenta de los recursos girados, lo que incrementó el malestar en estas tierras. No obstante, Gattoni había destacado que las negociaciones siguen y que no cree que el incidente las entorpezca porque "confiamos en la palabra del ministro del Interior, Rogelio Frigerio".



En ese marco, la gestión uñaquista sigue apostando fuertemente a su política habitacional para paliar el déficit de familias sin hogares y, de paso, mover la rueda económica, ya que el sector de la construcción genera puestos de trabajo y requiere de insumos de comercios locales. Así, el plan es ambicioso, dado que se apunta a convocar a empresas para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para levantar 3 mil viviendas. Las mismas estarán distribuidas en barrios en todos los departamentos y el proceso de licitación se dará dentro de los próximos cincos meses.



Por otro lado, el Gobierno continúa con otra de las operatorias disponibles: la de viviendas para gremios que han aportado terrenos. En ese marco, en el primer semestre comenzarán las edificaciones de los barrios del Sindicatos de los Viales nacionales, el Amecom 4, el de UPCN, el de Soeva, el de UDAP en Valle Fértil y el de Luz y Fuerza, indicó Notario.

La moratoria del IPV ya recaudó $10,5 millones

Desde el 11 de diciembre a la fecha, el IPV recaudó 10,5 millones de pesos en concepto de moratoria. El sistema es una herramienta excepcional que decidió lanzar el Gobierno con la intención de regularizar el pago de cuotas de todas aquellas personas que cuentan con un hogar otorgado por el Estado. En ese marco, hasta el miércoles, fueron más de 1.000 los adjudicatarios que accedieron a algunos de los planes que ofrece la repartición. "Más del 50 por ciento optó por cancelar la totalidad de lo adeudado en un solo pago, adhiriéndose al beneficio de condonación del 100 por ciento de los intereses", indicó Daniel Gimeno, subinterventor del IPV. Además, señaló que los que no ingresen al plan de regularización o aquellos que dejen de pagarlo pasarán a un sistema de actualización de cuotas. El mismo puede ser un sistema que se actualice por inflación, pero que contemple y tenga como techo la actualización del índice de salarios del Indec, destacó.