Procedimiento. Según indicaron desde la Justicia Federal, cada vez hay más detenidos por narcomenudeo. Aunque explicaron que a esos casos hay que descartar los considerados para consumo personal.



El proyecto de ley de narcomenudeo, el cual contempla que la Justicia local se haga cargo de la investigación y sanción de aquellos que comercializan pequeñas cantidades de droga, ha sufrido una postergación. En el Ejecutivo tenían intenciones de presentar la iniciativa a principio de año, pero no lo han hecho porque apuestan a que en el Penal de Chimbas haya más pabellones y esté en condiciones de recibir a los futuros detenidos por narcomenudeo. Para ello están llevando a cabo obras de ampliación, las cuales estarán listas a fin de año. En ese marco, estiman que recién en 2019 podrán poner en marcha el novedoso mecanismo para la provincia. La cárcel hoy está superpoblada con los internos que están cumpliendo condena, con los procesados y los nuevos ingresos que ha producido el procedimiento de Flagrancia.



El plan de lucha contra el narcomenudeo está en manos del Ministerio de Gobierno, que ha trabajado en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Eduardo Quattropani (Ver recuadro). El titular la cartera del Ejecutivo, Emilio Baistrocchi, indicó que la normativa está muy avanzada y está casi lista, pero que la situación del Penal de Chimbas es limitante.



Para que la Justicia local se haga cargo del tráfico menor de drogas, la provincia debe primero adherir a la ley nacional de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que posibilita a que cada distrito del país se haga cargo de combatir ese flagelo. La adhesión no es menor, ya que la ley prevé el envío de fondos por parte de la Nación para su implementación. Fuentes calificadas indicaron que la administración uñaquista no ha recibido la confirmación por parte del Ministerio de Justicia de que le vaya a transferir los fondos si se suma a la normativa, por lo que consideraban a eso una traba clave. Pero Baistrocchi aseguró que no es un impedimento, ya que San Juan tomó la decisión política de avanzar y que tiene los recursos para afrontar los gastos necesarios.



La definición del funcionario no es menor porque la implementación de la ley prevé la creación de uno o dos juzgados, e igual cantidad de fiscalías y defensorías oficiales, más los cargos de los ayudantes de fiscales. Es que se espera que el sistema funcione con los mismos parámetros de Flagrancia, esto es, bajo la investigación fiscal. El mecanismo que busca implementar la gestión uñaquista para combatir la lucha contra la droga en la provincia recibió el apoyo del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien hoy tiene a cargo dicha competencia (Ver Página 6).



Por otro lado, el Gobierno nacional anunció esta semana que para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, prevé incrementar la cantidad de jueces federales en el país, sobre todo en aquellas provincias que son de frontera, como San Juan (Ver recuadro).



Sobre la situación de la cárcel, su titular Javier Figuerola, explicó que actualmente hay "1.480 internos, pero que tiene una capacidad para 700. Por eso el Ejecutivo está encarando obras para ampliarlo". Los trabajos tienen un avance del 50 por ciento. Se trata de tres naves con dos pabellones cada una, con una capacidad total para 220 internos aproximadamente. Además, en un corto plazo se comenzará con el plan Casa por Cárcel.



Sobre ese plan, Baistrocchi explicó que "está destinado a internos que gozan de las salidas transitorias. Son 18 unidades para seis personas cada una, con las que, junto a los nuevos pabellones, superaremos en más de mil la capacidad del Penal".





Un nuevo juzgado Federal para San Juan



El presidente Macri anunció esta semana que enviará al Congreso el proyecto del nuevo Código Penal, el cual contempla el endurecimiento de las penas por delitos de narcotráfico. Pero además se dio a conocer que también impulsará una normativa nacional que prevé la creación de más juzgados federales en las provincias de frontera, sobre todo en el Norte. El objetivo es combatir el flagelo y el tráfico de droga. El gobernador Sergio Uñac estuvo presente en el anuncio y en su regreso indicó que habló con el ministro de Justicia, Germán Garavano. El mandatario le consultó sobre la posibilidad de sumar más de un juzgado en San Juan. Según Uñac, el funcionario no le negó esa posibilidad y dejó abierta la puerta para sumar más de un tribunal, lo que se resolverá cuando el proyecto se discuta en el Congreso. Hoy la provincia tiene dos juzgados federales: uno con competencia Electoral y Civil, a cargo de Miguel Gálvez, y otro para delitos penales y causas contenciosas administrativas, a cargo de Leopoldo Rago Gallo.



Impulso al proyecto

A fines del año pasado, en su carácter de diputado provincial y candidato a senador, Rubén Uñac impulsó cambios en el procedimiento de Flagrancia y promovió el proyecto de ley de narcomenudeo.



Junto el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y el jefe de la Policía, Luis Martínez, discutieron el alcance de la normativa.



Según manifestó Uñac en su momento, la ley va a permitir atacar los canales de distribución de la droga en San Juan.



Otro sistema nuevo



La gestión uñaquista también instrumentó como novedad en la provincia el procedimiento de Flagrancia. Según las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, desde que el sistema está en funcionamiento, hace 207 días hábiles, 477 personas han sido sentenciadas, de las cuales 160 recibieron una pena de cumplimiento efectivo. La cifra no es menor, dada la superpoblación con la que cuenta la cárcel. El resto de los sentenciados se divide en: 303 con condena en suspenso y 14 absoluciones. Además hubo 271 personas con probation.