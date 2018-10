Agasajo. El Ejecutivo, encabezado por Sergio Uñac, entregó placas a las principales firmas sanjuaninas por su acción solidaria.

Un grupo de empresas locales recibió el reconocimiento por parte del Ejecutivo por la contribución que efectuaron al premio para distinguir a los tres mejores proyectos sociales presentados en la Expo Solidaria 2018. El aporte que hicieron las firmas locales permitió recaudar 1.100.000 pesos para el evento que organizó el Ministerio de Gobierno.



El agasajo a las empresas estuvo presidido por el gobernador Sergio Uñac, quien indicó que la realización de la Expo "no tendría sentido si los empresarios no hubiesen dispuesto de su tiempo y de un aporte material que hacen a vivir en una sociedad que debe realizarse en su conjunto" y que "quien no tiene las condiciones mínimas para integrarse a una sociedad, hay que tenderle la mano para levantarlo".