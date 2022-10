Finalmente, el Gobierno de la provincia respondió en la Legislatura el pedido de informe que realizó la oposición sobre los gastos realizados en eventos deportivos y turísticos. Ahora, los legisladores están analizando el documento y analizando la posibilidad de pedir nuevos datos, ya que creen que falta información. Mientras tanto, la diputada de JxC, Nancy Picón, ofreció una entrevista al programa de radio Sarmiento Demasiada Información en la que dio detalles y comentó su punto de vista.

"He estado viendo y leyendo el informe y la verdad es que es bastante pobre. Habla de un gasto en 5 eventos de 342.630.669 de pesos. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con esa plata en San Juan?", comenzó diciendo Picón.

Al tiempo que afirmó: "El informe no dice nada. Habla, por ejemplo, del Concierto de las Américas y dice ‘gastos de alojamiento’, 1.300.000 pesos. Pero no especifica para quiénes, cómo se eligió este lugar para alojar y no otro, cuál es la empresa seleccionada. Habla de 'servicio de seguridad' por 300.000 pesos. Tampoco dice qué empresa ofreció el servicio, por qué esa empresa. No tenemos ningún tipo de datos. Sólo marcan ítems y ponen montos, sin ningún otro tipo de información".

Para continuar, la Legisladora habló de "incoherencias en el informe. No coinciden los montos finales con los detallados. Hablan de la contratación de 24 ambulancias de alta complejidad, por ejemplo, para el Top Race. San Juan no tiene 24 ambulancias de alta complejidad, entonces, volvemos a lo mismo, de dónde salen, dónde las contratan, a qué empresas, por qué eligen esas empresas. No tenemos esa información, no surge del informe".

En cuanto a los valores marcados como inversión y los indicados como recaudación, la funcionaria también aseguró: "El informe es raro". "En el Concierto de las Américas se habla de un número de recaudación de alrededor de 67 millones de pesos con una inversión de 25 millones de pesos. Pero si se suman los gastos, ni siquiera da 25 sino que da 27 millones. Por otro lado, no creo que haya ingresos por 67 millones de pesos en el Concierto de las Américas, de acuerdo a lo que ellos redactan. Indican, por ejemplo, que ha habido traslado gratuito para que la gente llegue al lugar, o sea que eso es sólo gasto. Y sucede con distintos ítems".

En ese contexto, indicó que "nos vamos a juntar para hacer un análisis en conjunto y definir qué vamos a hacer. Probablemente se pida los datos que faltan".

Para finalizar, en relación al gasto total, afirmó que "no estamos en contra de que se hagan estos eventos. Pero, en 5 eventos se gastó lo que aproximadamente sirve para construir 48 casas. Nadie niega que estos eventos traigan beneficios. Pero volvemos a insistir en las oportunidades. Son preocupantes los gastos que está realizando la Provincia sin establecer prioridades. Por ahí no sé si construiría las 48 casas con ese dinero, habría que analizar. Por ejemplo, están próximos a entregar un barrio muy grande en Rivadavia sin nada. Lo usaría tal vez para hacer un centro de salud, una escuela, una comisaría en el lugar. Estamos viviendo un momento complicado".